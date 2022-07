Și la greci se întâmplă rele! Lili Sandu, clipe de coșmar cu fiul ei pe litoralul din Grecia: „Am crezut că murim. Nu vreți să știți prin ce am trecut"

In articol:

Lili Sandu a plecat de curând într-o binemeritată vacanță în Grecia. Actrița a mers în concediu alături de familia ei și de mai mulți prieteni cu gândul că va avea parte de câteva zile relaxante la Atena.

Vacanța lui Lili Sandu părea să fie una foarte frumoasă, plină de amintiri plăcute, însă nu a fost așa. Brusc, lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar actrița a ajuns să trăiască clipe de coșmar.

Lili Sandu le-a povestit fanilor ei toată experiența. [Sursa foto: Instagram Lili Sandu]

Lili Sandu, experiență de coșmar în vacanță

Vedeta a profitat de zilele libere și a hotărât să meargă într-o escapadă alături de soțul și de fiul ei.

Artista se aștepta să aibă parte doar de momente plăcute, însă lucrurile nu au stat chiar așa. Totul a început când actrița și familia ei au decis să meargă de pe insula Spetses, unde erau cazați, într-o vizită la Atena.

Pentru asta, Lili Sandu și familia ei au fost nevoiți să ia feribotul. Chiar dacă ei se așteptau să aibă parte de momente frumoase și de o priveliște superbă de pe vas, nu a fost așa.

Vântul puternic și valurile mării, care scuturau feribotul după bunul lor plac, au făcut ca experiența să devină una de coșmar pentru vedetă.

Lili Sandu abia așteaptă să se întoarcă în țară. [Sursa foto: Instagram Lili Sandu]

Lili Sandu, la un pas să ajungă la spital

Vântul puternic a făcut ca valurile să devină agitate, iar acest lucru a accentuat frica de mare a lui Lili Sandu și a fiului acesteia, care au fost cuprinși de

stări de panică și de anxietate.

Vedeta s-a simțit foarte rău cât timp s-a aflat pe mare și a făcut chiar și un atac de panică. Chiar dacă Lili Sandu a trecut prin momente pe care nu le va uita prea curând, toți au ajuns în siguranță la mal. Însă experiența și-a pus amprenta pe vedetă, care le-a mărturisit fanilor că nu o să mai meargă prea curând pe mare.

„Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum îmi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăcuta. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un coșmar. Venirea cu feribotul către Atena. Deci nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni in ultimul an. Am crezut ca murim. Nu vreți sa știți prin ce am trecut. Am făcut si un atac de panică. Chiar ne-am speriat foarte tare, lui Thomas i-a fost foarte rău. Valurile erau extrem de mari. Ne-am speriat foarte tare, nu o să mai repet experienta asta. Bine că am ajuns cu bine, abia aștept să ajungem acasă, foarte frumos in Atena, dar tot mai bine e in București.", a povestit Lili Sandu pe contul ei de Instagram.