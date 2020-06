In articol:

Roxana Dobre a fost bătută crunt într-un club, înainte să devină partenera lui Florin Salam și după ce încheiase o relație cu Adrian Văncică. “Unul dintre cele mai halucinante incidente le are ca protagoniste pe Roxana Dobre si pe modelul Adelina Nica, o prezenta cunoscuta pe catwalk-urile cluburilor din Bucuresti. In momentul in care a avut loc intamplarea, Vancica tocmai rupsese relatia cu actuala logodnica a lui Florin Salam, iar focoasa bruneta era geloasa din cale afara. Tocmai de aceea, atunci cand a aflat ca interlopul fusese vazut in compania Adelinei, Roxana a luat foc.”, a dezvăluit Cancan în 2014.

Citeste si: Florin Salam va fi din nou bunic! Fiica lui, Betty, a dat vestea cea mare

Citeste si: Legătura incredibilă dintre Andreea Pirui de la „Puterea Dragostei” și Florin Salam. Ce ascunde concurenta emisiunii de la Kanal D?

Citeste si: Fiica lui Florin Salam a plătit o sumă uriașă pe căruciorul de fițe al fiului ei: „Căruțul ăla costă cât garsoniera ta” FOTO

“Intamplarea a facut ca iubita lui Salam sa dea nas in nas cu rivala ei intr-un club de noapte, moment in care cele doua s-au luat la cearta, iar totul a degenerat intr-o bataie in toata regula, garzile de corp abia reusind sa le desparta. Tot scandalul s-a terminat cu sosirea ambulantei si cu internarea domnisoarei Dobre la spital, dar si cu interventii telefonice din partea proaspatului eliberat din inchisoare Vancica. Acesta din urma a sunat-o pe fosta iubita si a atentionat-o in acel moment sa puna punct rivalitatii cu Adelina.”, a mai relatat sursa citată. (vezi ce a spus iubita lui Mario Fresh despre bătaia de la Mamaia)

Roxana Dobre a fost bătută crunt într-un club: "Nu a uitat bătaia încasată"

“De frica probabil, imediat dupa externare, actuala viitoare doamna Salam a fugit in Emirate Arabe, mai exact in Dubai, unde a intrat intr-un con de umbra. Chiar si acum, dupa aproximativ doi ani de la incident, gurile rele spun ca Roxana nu a uitat bataia incasata si ca ura ei fata de colega sa de podium inca ii mai macina sufletul. Totusi, pentru a nu o incasa din nou, focoasa bruneta face tot posibilul sa evite orice contact cu Adelina.”, s-a mai scris despre incident.

Mario Fresh, iubita sa, Alexia, și Jador au trăit momente de groază în week-end-ul trecut. Potrivit Gândul, sâmbătă seara, Mario Fresh și Jador au fost atacați de șase indivizi, în parcarea clubului. Lino Golden a scăpat nevătămat deoarece el a decis să plece mai devreme și nu a fost prezent la întreaga scenă. Ceilalți au mai stat până la ora 7 dimineața. Când au părăsit incinta clubului, cei doi au fost atacați de mai mulți atacatori, care i-au pus la pământ. Strigătele Alexiei Eram, iubita lui Mario, i-ar fi speriat pe agresori, potrivit martorilor.

Roxana Dobre a fost bătută crunt într-un club. Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție

Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție, iar fiica Andreei Esca le-a declarat anchetatorilor că în timpul agresiunii, unul dintre atacatori ar fi țipat: „Aduceți săbiile din mașină!”. Cei doi cântăreți au declarat că nu au avut nicio tangență cu agresorii înainte și nu se cunoșteau. Potrivit Cancan, Mario Fresh a scăpat cu răni grave. El ar avea maxilarul rupt și o contuzie puternică la spate. Polițiștii au identificat persoana apelantă ca fiind un bărbat de 25 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta, împreună cu alte 2 persoane, ar fi fost agresate fizic în proximitatea clubului.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției stațiunii Mamaia, unde au depus plângere. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii efectuează verificări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.