Silvana Rîciu și soțul ei, pact secret înainte de a forma un cuplu. Ce condiție i-a impus artista pentru a-i da o șansă: ”Îmi era rușine”

Silvana Rîciu a divorțat după 19 ani de mariaj și ulterior, la doar un an distanță și-a găsit sufletul pereche în persoana unui bărbat mai tânăr decât ea, celebru și el în lumea folclorului, căruia i-a și jurat iubire veșnică.

Artista și Nicușor Ioniță formează un cuplu de ani buni, au devenit chiar și părinți, însă au preferat să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, puține date despre

cuplul lor fiind cunoscute.

Silvana Rîciu, despre începutul relației cu actualul soț

Însă, acum, în cadrul unei emisiuni TV, artista a dat din casă, s-a reîntors în timp și a povestit cum a început, de fapt, relația dintre ea și cel pe care l-a făcut tată.

În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că după divorț a ales să iubească mai întâi cu mintea și abia apoi cu sufletul.

Și asta pentru că începea o nouă etapă a vieții, dar ca mamă singură.

Astfel, simțind că iubirea începe să își facă loc iar în inima sa, Silvana Rîciu a pus la cale un plan serios, pentru a nu-și afecta copiii și pentru a fi sigură că aceștia vor avea o relație bună cu cel care putea să le devină tată vitreg.

„Noi încercăm să avem o relație, la noi a fost o discuție prealabilă, nu că ne-am trezit noi pupându-ne, iubindu-ne și că n-am mai avut ce să facem. Nu! La noi a fost un plan, am văzut că începem să simțim niște lucruri și mi-a zis el că să încercăm totuși să avem o relație. Am stat eu, m-am gândit, am zis să fac o alegere cu capul de data asta, că nu eram doar eu la mijloc, erau și copiii mei, care trebuiau să aibă o relație foarte bună cu un viitor soț”, a declarat Silvana Rîciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Pentru binele copiilor, dar și împinsă de sentimentele pe care începuse să le aibă pentru Nicușor, acestea fiind reciproce, Silvana Rîciu i-a impus o regulă cântărețului.

Fiind persoană publică, folclorista și-a dorit să își urmeze visul iubirii, dar fără prea multă vâlvă în public. Tocmai de aceea, după ce a fost sigură de ce simte, de intențiile bărbatului, dar și de cum merge relația, abia atunci Silvana a decis să își strige iubirea în gura mare.

În caz contrat, ea și Nicușor au stabilit că încercarea lor ar fi rămas secretă, iar ei ar fi continuat să fie doar prieteni.

„I-am spus lui că, dacă relația merge, continuăm, iar dacă nu, nu spunem nimănui că am fost împreună, ne despărțim amiabil și ne păstrăm prietenia pe care o avem. Am început cu pași mici, cu câte un sărut stingher, rușinos, pentru că mie îmi era foarte greu să trec de la relația de prietenie la una de iubire. Eu mă simțeam complet stângace, îmi era rușine”, a mai spus îndrăgita artistă.