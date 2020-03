Silvia Ionita, prezentatoarea principalului grupaj informativ al Stirilor Kanal D din timpul saptamanii, a trimis un mesaj emotionant copiilor aflati in grija asociatiei SOS Statele Copiilor.

Aceasta i-a indemnat sa profite cat mai mult de acest timp petrecut in casa, prin jocuri, lecturi inspirationale si, de asemenea, sa asculte de tot ceea ce le spun cei care au grija de ei in casele SOS.

„Stam in casa, da? Si nu ne plictism! Citim mai mult, ne jucam mai mult si suntem inventivi (...) Dar nu uitati ca in aceasta perioada este foarte important sa ne spalam temeinic pe maini, ca sa ne putem proteja. (...) Abia astept sa va strang in brate, o sa ne revedem cand totul se va termina cu bine!”, le-a transmis copiilor indragita prezentatoare.

Silvia Ionita s-a implicat activ in sprijinirea activitatilor derulate de SOS Satele Copiilor pentru micutii aflati in dificultate. Aceasta a ajuns si in mijlocul copiilor din Satul SOS aflat in Bucuresti, unde i-a cunoscut pe beneficiarii eforturilor asociatiei si oamenilor de bine, pe voluntari si pe mamele SOS.

In satele SOS se afla in acest moment 150 de copii si tineri; mamele SOS, voluntarii din echipa psiho-pedagogica se afla alaturi de acestia tot timpul, fac temele impreuna, continua meditatiile, jocurile de dezvoltare personala, astfel incat sa mentina un ritm normal al tuturor activitatilor, iar copiii sa fie si sa se simta in siguranta.

SOS Satele Copiilor trage un semnal de alarma in ceea ce priveste comunitatile vulnerabile, unde asociatia sustine in acest moment 400 de copii. Sunt multe familii care nu au provizii de alimente, nu au produse de baza de igiena, apa potabila, lemne suficiente, stau cu chirie sau au ramas fara venituri, odata cu instalarea crizei generata de epidemie. SOS Satele Copiilor face un apel catre oamenii cu inima mare pentru astfel de nevoi urgente.

Cu un sms, in valoare de 4 Euro, la, cu textul MAMA, putem veni lunar in sprijinul acestor familii aflate in dificultate. Pentru dezabonare, puteti trimite gratuit SMS cu textul MAMA STOP.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei si despre cum putem ajuta copiii si familiile aflate in situatii limita puteti afla accesand site-ul oficial al organizatiei: https://www.sos-satelecopiilor.ro/