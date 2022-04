Silvia Ioniță, premiată de Dan Negru cu un tort, după ce a găsit soluțiile definițiilor de la “Jocul cuvintelor”. "Am rezolvat enigmele, i-am trimis colegului meu, în timp util, răspunsurile!”

Silvia Ionita, prezentatoarea Stirilor Kanal D, a fost premiata de Dan Negru, amfitrionul de la “Jocul cuvintelor” dupa un pariu memorabil, consumat sub ochii telespectatorilor care urmareau aseara grupajul informativ al statiei.

Invitat, aseara, in platoul Stirilor sa dezvaluie mai multe informatii despre show-ul pe care il prezinta, cu putin inainte de premiera acestuia, Dan Negru i-a propus Silviei Ionita sa urmareasca pe micul ecran quiz-ul si sa ghiceasca acele cuvinte care sa corespunda definitiilor.

Silvia Ionita a acceptat provocarea, iar Dan Negru a primit in timpul difuzarii emisiunii solutiile corecte la definitii. Asa ca indragitul prezentator i-a trimis “concurentei” un premiu dulce, bine-meritat.

“ Cu bucurie spun ca am intrat in joc si am castigat! Am primit un tort delicios, de ciocolata, de la Dan Negru, pentru ca l-am meritat! Cu ochii la TV, aseara, am rezolvat enigmele, i-am trimis colegului meu, in timp util, raspunsurile si…s-a lasat cu <Bravoooo pentru Stiri!> ”, a spus Silvia Ionita.

Prezentatoarea a indragit atat de mult quiz-ul de la Kanal D incat si-a propus ca seara de seara, de miercuri pana vineri, de la 22:30, sa faca aceasta gimnastica a mintii, in fata micului ecran, alaturi de familie.