Simina Loica, anunțul momentului despre relația cu Alex Zănoagă: „O să vă explic dacă suntem sau nu împreună”

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în primul sezon al emisiunii Puterea dragostei. Cei doi se numără printre singurele cupluri care au rămas împreună după încheierea competiției. Ei au făcut cununia civilă și la scurt timp distanță au devenit și părinți pentru prima dată. De la venirea pe lume a lui Dominic, Simina și Alex Zănoagă s-au axat pe creșterea celui mic și au început să fie văzuți tot mai rar împreună.

Ei au recunoscut că mai există certuri în relația lor, însă niciodată nu au pus capăt definitiv relației. În ură cu puțin timp, Simina Loica a dat noi detalii despre ce se întâmplă între ea și tatăl copilului ei, după ce fanii au observat că bruneta a șters toate fotografiile în care apar împreună.

„Să vă mai zic ceva. Cine îi dă follow lui Alex, la contul nou, pentru că celălalt are ceva probleme, o să vă explic dacă suntem sau nu împreună. Când ajungem la 15.000 o să fac un live sau o să facem live împreună, mă mai gândesc. Vă pup și vă mulțumesc dacă faceți asta pentru noi sau pentru mine”, a anunțat Simina Loica, la Instastory.

Simina Loica și Alex Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Simina Loica și Alex Zănoagă, adevărul despre despărțire

În urmă cu două luni de zile, Simina Loica și Alex Zănoagă au venit împreună la o emisiune televizată, unde au vorbit despre perioadele dificile din relația lor. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că nu a mai stat așa des pe acasă din cauza locului său de muncă.

Din acest motiv, între ei au existat mai multe certuri.

„Certuri exista în orice relație, nu este vorba de o separare. Nu este vorba despre o despărțirea, suntem bine. Eu nu prea am mai fost pe acasă sa o ajut, iar ea este foarte obosita căci Dominic face numeroase trasnai acum, iar eu dacă lucrez zilnic, e o schimbare bruscă. Am simițit ca o deranjează, însă o sa îmi continui activitatea ca nu am ce sa fac altceva", a declarat Alex Zănoagă, în cadrul unei emisiuni televizate.

