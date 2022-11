Simina Loica, cea mai mare dovadă de iubire pentru Alex Bobicioiu. Replica cu care bruneta le-a închis gura răutăcioșilor

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu au decis să formeze un cuplu, în ciuda tuturor gurilor rele. Dacă la începutul relației lor, internauții nu le dădeau prea mult șanse de a rămâne împreună pe termen lung, acum cei doi îndrăgostiți demonstrează pe zice trece că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Declarațiile de dragoste sunt la ordinea zilei între cei doi și nu ezită să-și exprima dragostea în văzul tuturor, pe rețelele de socializare.

Simina Loica a intrat într-o relație cu Alex Bobicioiu la scurtă vreme de la despărțirea definitivă de Alex Zănoagă. Vestea că formează un cuplu cu cel mai bun prieten al fostului său soț a adus cu sine o mulțime de critici la adresa brunetei din partea internauților. După mai multe împăcări și despărțiri la începutul relației lor, Alex Bobicioiu și Simina Loica au îngropat definitv securea războiului, iar acum dau de înțeles că se bucură nespus că și-au dat o șansă de a fi împreună, în ciuda criticilor.

Simina Loica, fericită că și-a ascultat inima

Recent, Simina Loica a postat în mediul online un mesaj prin care dă de înțeles că nu regretă absolut nimic din trecutul ei. Este fericită că a ales să își asculte inima și să lase în spate ceea ce nu o mai împlinea, respectiv căsnicia cu Alex Zănoagă, în ciuda faptului că au un copil împreună.

„Nu o să regret niciodată că m-am îndrăgostit de tine.”, a fost mesajul pe care l-a postat Simina Loica pentru partenerul său, Alex Bobicioiu.

Alex Bobicioiu nu a rămas indiferent în fața unei asemenea dovezi de iubire, așa că a repostat mesajul pe contul personal de Instagram, acolo unde i-a mărturisit iubitei sale că o iubește.

„Te iubesc”, a scris Alex Bobicioiu în mediul online.

Simina Loica, la cuțite cu fostul său cumnat, George Zănoagă

În urmă cu doar câteva zile, Simina Loica i-a transmis fostului său cumnat un mesaj dur, prin care îi cerea să nu mai vorbească despre noua sa relație, ci, mai degrabă, să privească în propria „ogradă”. Bruneta l-a acuzat pe fratele lui Alex Zănoagă că încă îi comentează viața personală, moment în care i-a dat replica în mediul online

Am făcut acest story pentru fostul meu cumnat, pe care l-am avut, pe care încă îl interesează ce fac eu, cum sunt eu, ce am făcut cu Bobi, de când sunt cu Bobi. Este mai gelos ca Alex, asta mă înnebunește. Nu înțeleg care este problema. Pe lângă asta, aș vrea să îl rog să nu mai pronunțe numele meu în nicio emisiune, că altfel o să vorbesc și eu despre familia lui perfectă. Cum eu am familia mea și vorbesc despre mine de fiecare dată când apar undeva, îl rog frumos public să vorbească despre familia lui perfectă când apare pe undeva, nu de viața mea și de familia mea. Punct!", a declarat Simina Loica, pe contul personal de Instagram.