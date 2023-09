Simina Loica, în lacrimi! Primele declarații după ce a renunțat la sarcină: “Nu avea inimioară” | EXCLUSIV

In articol:

Simina Loica a vorbit, în premieră, despre decizia de a renunța la sarcină, în ciuda faptului că lucrul acesta i-a produs multă tristețe. Cu ochii în lacrimi, în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a spus că despărțirea de Alex Bobicioiu a determinat-o să facă acest pas și, poate, nu era momentul să aducă pe lume un copil chiar atunci.

Simina a făcut și primele declarații despre împăcarea cu Jador și prima lor colaborare împreună.

Simina vorbește despre sarcina pierdută

Simina a tăcut până acum, dar gata! S-a hotărât să povestească tuturor prin ce a trecut, pentru a nu se mai crea fel și fel de speculații. Bruneta a recunoscut că a făcut avort și cât de greu i-a fost.

„Am renunțat la sarcină. Nu sunt mândră, nu sunt fericită, dar așa am simțit. Am simțit că nu e momentul. Este un subiect dureros. Eu iubesc toți copiii, îmi doresc în continuare încă un copil, nu neapărat pentru mine. E foarte greu pentru să crești acum un copil. A fost foarte greu pentru mine, două săptămâni am stat, m-am tot gândit, am plâns zi și noapte, nu vorbeam cu nimeni, nici măcar cu părinții mei. Îmi pare rău pentru Domi, că nu are un frate sau o soră, dar o să mă ierte el și poate Dumnezeu o să îmi dea un copil la momentul potrivit. Poate nu era un moment potrivit de am ajuns în situația de a face asta.”, a declarat Simina Loica.

Simina este afectată de avort

Siminei nu îi este nici acum ușor, după ce a făcut întreruperea de sarcină. Totuși, aflăm că cel mic avea o problemă de sănătate la inimă, lucru care a împins-o și mai mult pe brunetă la acest gest.

„Mi-a fost și îmi este foarte greu. Am avut noroc că m-a ajutat un doctor. Am fost la control și mi-a spus că nu îi bate inimioara, că nu o are formată, că e doar un cheag. Asta m-a ajutat pe mine psihic. Dacă zicea că are inimioară nu o făceam, nu puteam. Nu a fost ușor, nu am făcut-o că am vrut. Nici la Bobi nu e vorba că nu a vrut copilul sau pe mine. Ne-a prins într-o situația urâtă, nu eram pregătiți.” , a precizat Simina, la WOWnews.

