Simina Loica, totul despre despărțirea de Alex Zănoagă! Ce a mărturisit despre ea și Jador? ”Am evitat să fim în același loc, tocmai să nu simtă Alex ceva” EXCLUSIV

Simina Loica, Alex Zănoagă și Jador s-au făcut remarcați în urma participării la show-ul de iubire ”Puterea Dragostei”.

Pe atunci, după multe tatonări, bruneta a ajuns să formeze un cuplu cu Jador, însă relația lor nu a funcționat, astfel că la ieșirea din competiție, Simina l-a făcut tată pe Zănoagă.

Simina Loica, totul despre relația cu Alex Zănoagă și Jador

Cei doi s-au iubit cu patos, au un băiat împreună, dar acum, după trei ani de dragoste, au ajuns să-și spună subit ”adio”.

Astfel, pentru că au apărut multe speculații în urma separării lor, la mijloc fiind vorba și de Alex Bobicioiu care s-ar iubi acum cu Simina, cea din urma, invitată în emisiunea ”Online story”, prezentată de Cornelia Ionescu, a vorbit deschis despre separarea de tatăl copilului ei.

Simina Loica a mărturisit că ea și Alex nu au ajuns să meargă pe drumuri separate din cauza vreunei alte persoane, decizia fiind luată de comun acord, în urma mai multor episoade neplăcute pe care nu au mai putut să le gestioneze în favoarea lor.

Fosta concurentă de la Kanal D este sigură că, deși iubire, poate, nu a existat mereu între ea și Alex Zănoagă, respectul i-a unit încă de la început. Tocmai de aceea este dispusă să bage mână în foc pentru fidelitatea cuplului.

”El nu cred că m-a acuzat de infidelitate, poate gândește așa și nu-mi dau eu seama. Eu și el niciodată nu ne-am înșelat, pot să bag mâna în foc și pentru el și pentru mine. Alex este un băiat foarte educat, cu bun simț, puteam să-l las cu zece femei și sunt convinsă că nu se atingea de ele, pentru că știu că m-a respectat, deși poate nu m-a iubit în ultima perioadă. Ar trebui să fie și el convins, pentru că m-a cunoscut în ăștia trei ani. Nu vreau să se bage nimeni în relația mea, noi am luat decizii, noi facem ce știm”, a spus Simina Loica, în exclusivitate, pentru Wowbiz.

De altfel, pentru că acum este o femeie singură și disponibilă, dar și pentru că cei care o urmăresc pe rețelele de socializare o îndeamnă să lege o oarecare relație cu fostul iubit, Simina a vorbit și despre Jador. Întrebată dacă manelistul a contactat-o de când nu mai este cu Zănoagă, Simina a pus pe toată lumea pe jar, dorind să nu facă nicio declarație pe acest subiect, pasându-i cântărețului această responsabilitate.

Mai mult decât atât, la momentul actual, după ce au bifat și ei mai multe episoade urâte, pe care bruneta le-a dat uitării, Simina spune că acum are o relație cu Jador de amiciție, bazată pe respect și mândri efață de reușitele celuilalt.

”De fiecare dată l-am evitat pe Jador, am evitat să fim în același loc, tocmai să nu simtă niciodată Alex ceva, el a discutat cu Jador, eu nu. Chiar ieri mă încurajau oamenii să intru cu Jador în live pe TikTok, am refuzat. Cred că l-ar deranja pe Alex, pe mine m-ar deranja să-l văd pe el cu vreo fostă iubită, că ar fi fericit, în condițiile în care abia ne-am despărțit. Eu cu Jador ne-am întâlnit la gală, îl las pe el să vă zică dacă m-a sunat sau nu. Acum îl consider prieten, nu consider că mi-a făcut nimic rău, poate a simțit sau nu a simțit ceva, mă bucur pentru succesul lui, nu invidiez pe nimeni. Că m-a făcut să sufăr, am uitat, a trecut, acum ne înțelegem bine, suntem amici, ne-am respectat”, a mai spus fosta lui Alex Zănoagă.