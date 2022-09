Simina și Alex Bobicioiu, primul interviu împreună, alături de Dominic! Au făcut cunoscute toate secretele relației lor: "Domi îl iubește pe tati și pe Bobi" | EXCLUSIV

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu s-au împăcat și par mai îndrăgostiți ca niciodată. Într-un interviu exclusiv realizat acasă la ei, cei doi i-au dezvăluit prezentatoarei Cornelia Ionescu cât de mult se iubesc și ce ii aduce mereu unul lângă celălalt.

Simina, îndrăgostită lulea de Alex Bobicioiu

Simina a povestit cât de dor i-a fost lui Dominic, băiețelul ei, de Bobicioiu atunci când au fost separați și chiar a vorbit și despre relația de lungă durată pe care și-o dorește cu Bobicioiu, după ce mariajul ei cu Alex Zănoagă se va termina din punct de vedere legal.

Simina și Alex Bobiciou au apărut, în premieră, pentru WOWbiz, împreună, în cadrul unui interviu. Bineînțeles că s-a alăturat și Dominic, astfel fiind tabloul familiei perfecte. Direct din casa ei, Simina a povestit cât de fericită este în noua relație și ce iubește cel mai mult la Alex Bobicioiu.

"Îmi place că are grijă de mine și de Domi. Știe să ne protejeze, mă simt bine și protejată cu el și știu că oriunde m-aș duce și nu m-aș descurca cu ceva, el sigur găsește o cale. A descâlcit multe situații de care eu nu am fost capabilă. Asta îmi doresc de la un bărbat. Îmi place că mă iubește diferit față de ceilalți iubiți ai mei, mă iubește mai mult și m-a făcut și pe mine să iubesc mai mult, decât am iubit până acum.", a declarat Simina, în interviul nostru exclusiv.

Simina, despre Dominic: "Se simte mult mai bine acum că eu și Alex ne înțelegem ca prieteni"

Bruneta susține că lucrurile s-au așezat mult mai bine în viața ei, de când relația cu Alex Zănoagă a luat sfârșit. Se pare că și fiului îi convine mai mult această formulă, deoarece, conform declarațiilor Siminei, a fost extrem de afectat de certurile și neînțelegerile din familie, având chiar și probleme de sănătate din această cauză.

"Domi îl iubește pe tati și pe Bobi! Când îl întreb de mine, zice Bobi. Când îi zic să îmi dea un pupic, zice să mă pupe Bobi. Eu cred că el se simte mult mai bine acum că eu și Alex ne înțelegem mult mai bine ca prieteni, decât atunci când eram împreună și vedea numai certuri. Avea și o durere de cap, am avut probleme cu el, se trezea noaptea, îl durea capul, îi curgea sânge din nas sau era super agresiv cu el.", a mărturisit Simina Loica, în exclusivitate, în cadrul interviului de pe canalul de YouTube WOWnews.

