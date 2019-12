Simona Gherghe a ajuns pe punctul de a ceda fizic și psihic.

Simona Gherghe a mărturisit pe conturile sale de socializare că a ajuns la capătul puterilor. După o perioadă foarte aglomerată, în goana după cumpărături pentru Crăciun, vedeta de televiziune care are doi copii, o fetiță și un băiețel, s-a declarat extenuată.

Simona Gherghe a ajuns la capătul puterilor: "Sunt foarte frustrată, foarte obosită, nu-i ok să mă simt așa de Sărbători"

„A fost o perioadă absolut nebună. Am terminat astăzi cu toate cumpărăturile. Sunt foarte frustrată, sunt foarte obosită și nu-i ok să mă simt așa de Sărbători, când ar trebui ca toată lumea să fie relaxată, să ne bucurăm unii de alții mai mult. Mă bucur că totuși am terminat cu drumurile astea infernale”, a mărturisit Simona Gherghe în fața prietenilor săi virtuali.

Motivul pentru care Simona Gherghe a plecat de la emisiunea pe care o prezenta: „M-a consumat foarte tare”

Simona Gherghe a fost timp de nouă ani moderatoarea aceleiași emisiuni de televiziune și a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a plecat.

Simona Gherghe a prezentat aceeași emisiune timp de nouă ani. Vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că nu se mai întoarce. S-a speculat că s-ar fi certat cu șefii și, după luni întregi de tăcerea, ea a dat cărțile pe față.

Simona Gherghe a dezvăluit că motivul pentru care nu se mai întoarce la emisiunea pe care o modera de atâta timp este pentru că a simțit nevoie să facă o schimbare, după ce s-a dedicat atâta timp aceluiași format. În plus, odată cu venirea pe lume a băiețelului ei, vedeta de televiziune dedică mai multe timp vieții de familie.

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”, a spus Simona Gheorghe potrivit viva.ro.