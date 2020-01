Simona Gherghe are o fetiță de doi ani și un băiețel de 7 luni, iar vedeta tv spune că iarna trecută a trăit un coșmar de frică să nu facă gripă. Era însărcinată cu băiețelul, era epidemie de gripă, iar o prietenă îi povestise prin ce trăise cu fetița ei, bolnavă, în spital.

Așa că, după ce s-a documentat, și-a întrebat medicul de familie, Simona Gherghe a decis să-și vaccineze toată familia: de la mezinul Vlad, până la bunica, cea care are grijă de cei mici, când părinții sunt plecați.

”Cu doi copii mici de doi ani si jumătate și bebe de aproape 7 luni (așadar în grupe cu risc), nu-mi permit să depind de noroc! Toată lumea își va face vaccinul gripal, de la Vlad (vaccinul se face de la 6 luni în sus), până la mamaie. Și pentru Ana va fi simplu, pentru că există acum și varianta vaccinului, sub formă de spray nazal. O să-i placă mult! Deja i-am povestit, am pregătit-o, e gata să-l țină pe Vlăduc de mână, ca să nu-l doară.

De ce m-am speriat așa de tare după epidemia de anul trecut?

În primul rând, pentru că mi-e groază de gândul că ar trebui să fug la spital, cu copiii, la o febră mai mare și care nu cedează cu antitermice. Apoi pentru că, în cazul copiilor atât de mici, gripa poate veni la pachet cu bronsiolite, pneumonii sau otite. Complicații pe care niciun părinte nu și le dorește. Am întrebat medicul de familie și mi-a spus că e musai să-l facem!”, a scris Simona Gherghe pe blogul său, alături de date statistice și alte informații utile legate de gripă.

Simona Gherghe, despre viața de mamă cu doi copii

Recent, Simona Gherghe a scris, pe Facebook despre trăirile ei, despre cât de greu este să fii mamă cu doi copii mici.

”E frumos? Putin spus. E minunat! E greu? Al naibii de greu.

Scriu randurile astea, pentru femeile care se pregatesc sa fie mame si pentru cele ca mine, lauze. As fi putut sa las la descriere doar partea cu minunatul, dar nu vreau sa cosmetizez nimic. N-ar fi cinstit. Prea am vazut postari in care totul e doar despre fericire, armonie si zambete ca-n reclame. Pana acolo, e drum lung. Si noi zambim in poza, dar dincolo de zambet, sunt multe.

Oboseala crunta, doua, trei ore de somn pe noapte, cu plans mult, cu furtuna hormonala post-partum, cu o mie de griji si indoieli, cu dureri de sani si de burta si de spate. Cu Ana, care se bucura de Vlad si l-ar pupa toata ziua, dar care nu intelege de ce trebuie sa o imparta pe mami, mami a ei de care si ea are nevoie, pentru ca si ea e atat de mica… Privirea ei, uneori, ma inteapa drept in inima. Si da, ziua incerc sa fiu mai mult a ei, caci noaptea-i a lui Vlad. Asta cand nu se trezeste ea plangand si strigand dupa mine. Iar cand se trezesc amandoi, atunci sa te tii… Si, printre toate astea, mai avem momente cand e liniste, cand Vlad e pe bratul meu stang si doarme, iar Ana, pe bratul drept si se uita la desene. Uite, pentru clipele astea se sterg alea grele, cu nopti lungi, cu extenuare de simti ca te doare carnea si nu mai stii incotro s-o apuci.

Si mai sunt, apoi, plimbarile noastre, cand reusim sa sincronizam programul copiilor. Noi patru, invatand sa traim unii cu altii. Cu fiecare zi care trece, e cu un minut mai usor. O simt. Si, doamne, cum pretuiesc minutul asta…Stiu ca, poate, n-ar fi trebuit sa scriu, ca textul asta ma expune, poate, prea tare, dar e ca o spovedanie a unei #mamededoi, la inceput de drum. Si mai stiu ca nu sunt singura!”, a scris Simona Gherghe pe Facebook acum ceva timp.