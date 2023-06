Simona Gherghe a rămas uimită când a aflat că e însărcinată! Nu mai credea că e posibil: „S-a întâmplat să vină la timpul potrivit”. Totul despre primul ei copil

In articol:

La vârsta de 39 de ani, Simona Gherghe devenea mămică pentru prima dată, iar aceasta a explicat motivul pentru care a venit destul de târziu sarcina, spunând că unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru a fost că l-a cunoscut pe partenerul de viață abia la 35 de ani.

De asemenea, după ceva timp de relație, cei doi și-au dat seama că își doresc să devină părinți, însă acest lucru nu s-a întâmplat atunci când au vrut, ci atunci când a fost momentul, spune Simona Gherghe.

„Eu mi-am dorit dintotdeauna copii, m-am văzut întotdeauna mamă. La mine a venit foarte târziu sarcina, o dată pentru că eu l-am întâlnit pe Răzvan, omul alături de care am simțit că vreau să-mi fac o familie, când aveam vreo 35 de ani, și apoi, într-adevăr, a fost lupta noastră să avem acest copil, și chiar, la un moment dat, m-am gândit că s-ar putea să nu pot să fac și cred că în momentul în care m-am relaxat atunci s-a întâmplat. Cred că copilul vine atunci când tu te liniștești, așa s-a întâmplat să vină la timpul potrivit. Sunt foarte multe femei care nu reușesc să aibă copii, tocmai pentru că avem ritmul ăsta de viață extrem de stresant și tocmai pentru că femeile muncesc mult mai mult acum, decât obișnuiau să muncească acum 20-30 de ani și sunt nevoite să fie picioarele lor și e foarte bine, dar s-ar putea să dăuneze pe partea cealaltă și să nu mai poți să le bifezi pe toate, ca pe vremuri. Le faci atunci când poți, nu trebuie să pună nimeni presiune pe nimeni. ”, a declarat Simona Gherghe, pentru Viva.

Simona Gherghe și soțul ei, alături de cei doi copii

Cum reușește Simona Gherghe să se mențină în formă

Nu de puține ori, fanii Simonei Gherghe s-au întrebat care este secretul vedetei în menținerea siluetei, așa că, fără rețineri, blondina a explicat că nu face nimic special pentru a fi în formă mereu, ci pur simplu are o viață extrem de activă.

„Cred că sunt destul de agitată, alerg destul de mult dintr-o parte în alta: grădiniță, casă, studio, înregistrez podcastul Părinți cuminți pe care îl realizez, vin acasă, sunt cu copiii. Nu prea am timp să stau, mi-ar plăcea să am timp să merg la sală, dar n-am mai găsit în programul meu o fereastră și pentru treaba asta, mănânc pe sărite. N-apuc să mă îngraș, dar nici n-apuc să fac ceva pentru mine, în sensul să am un program mai organizat.”, a mai spus Simona Gherghe.