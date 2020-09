In articol:

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi din țară. După o perioadă în care a lipsit de pe micile ecrane, frumoasa prezentatoare a revenit la televizor. La momentul actual, ea nu mai moderează emisiunea care i-a făcut cunoscuți pe Vulpița și Viorel, dar este prezentatoarea unui show matrimonial.

După o perioadă mai lungă de timp, în care frumoasa blondină s-a ocupat exlcusiv de familia sa, aceasta s-a hotărât să revină pe micile ecrane și să încânte sute de telespectatori cu apariția sa. Chiar dacă timp de nouă ani, vedeta a prezentat emisiunea cunoscută în care Veronica și Viorel Stegaru au apărut în ultima perioadă, Simona s-a reprofialt, iar acum prezintă un show matrimonial. Prezentatoarea de televiziune a dat primele detalii despre întoarcerea pe sticlă.

“Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii. Dar această propunere a venit într-un moment în care i-am crescut pe cei mici încât să fie pe picioarele lor, la propriu, adică a venit într-un moment prielnic”, a declarat Simona Gherghe pentru okmagazin.ro.

În plus, Simona Gherghe a mai adăugat faptul că s-a retras de la emisiunea cu Vulpița în momentul în care a rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil.

“Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc. Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o”, a mai adăugat Simona.

sursă Okmagazin.ro