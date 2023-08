Simona Gherghe, dezvăluiri despre începuturile carierei sale! Prezentatoarea TV a fost nevoită să facă multe sacrificii pentru a ajunge unde este astăzi: „Ceream să vin la muncă în weekend”

In articol:

Simona Gherghe se numără printre cele mai longevive prezentatoare TV din țara noastră și are în spate o carieră de peste două decenii. Blondina a pornit de jos și a muncit mult pentru a ajunge ce este astăzi.

Simona Gherghe a recurs la multe sacrificii pentru a ajunge unde este astăzi

Recent, în cadrul unui interviu, aceasta a povestit ce sacrificii a făcut atunci când s-a angajat pentru prima dată.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV și are în spate o carieră care durează de mai bine de 20 de ani. Chiar dacă acum totul este perfect din punct de vedere profesional, blondina a fost nevoită să facă foarte multe sacrificii atunci când a intrat în lumea televiziunii. Aceasta a povestit recent că totul s-a întâmplat foarte repede, a fost chemată dă dea o probă pentru un canal de televiziune, iar doar la o săptămână distanță a fost nevoită să iasă pe post. Simona a mai mărturisit și că acomodarea a fost foarte grea, ba chiar ajunsese să își petreacă tot timpul la job pentru că nu avea prieteni.

Citește și: Ipostaza în care a fost surprinsă Simona Gherghe la ziua de naștere a soțului său! Prima reacție a prezentatoarei TV: „Pare că m-am distrat”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Momentul în care femeia din Arad a fost ucisă de tramvai, când încerca să-și dea fiica jos, aflată în scaun cu rotile- stirileprotv.ro

„Nu a fost deloc ușor, pentru că în momentul în care, acum 22 de ani, când am plecat eu la București, am plecat practic de acasă. Eram acasă, locuiam cu părinții mei și s-a întâmplat totul atât de repede, că m-au chemat cei de la(...) să dau o probă, le-a plăcut de mine și într-o săptămână au zis: “Ok, ieși pe post”. Și practic nu am avut timp nici să diger informația, nici să mă obișnuiesc foarte bine că aoleu, stai că mă mut! Și nu mă mut la un bloc distanță, nici la un cartier distanță, practic de la Iași la București și job și tot. A fost foarte greu. Îmi amintesc cred că în primii doi ani, ceream să vin la muncă în weekend, pentru că nu aveam ce să fac, nu aveam prieteni, nu cunoșteam pe nimeni și practic viața mea era acolo la muncă, la(...). ”, a povestit Simona Gherghe pentru Playtech .

Simona Gherghe nu a avut un salariu prea mare la început

Simona a mai dezvăluit că atunci când s-a mutat în București reușea să își plătească chiria din salariul ei de la acea vreme, însă nu punea preț pe haine. Vedeta a mărturisit că cele mai de preț obiecte vestimentare pe care le avea erau niște sacouri.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: „Summer in the City 2023” cu Robbie Williams și Jason Derulo va avea loc pe 18-19 august- radioimpuls.ro

Citește și: „Cum să arăți așa? Cum?” Actorul celebru care a lăsat-o cu gura căscată pe Simona Gherghe! Prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a făcut totul public pe rețelele de socializare

„Da, am stat cu chirie. Îmi plăteam chiria din salariul meu, dar nu mă gândeam eu la vremea aceea la investiții în haine, pentru că eu am venit la știri, am venit la(...). Mergeam prin țară, făceam o mulțime de transmisiuni, eram și reporter special, adică nu mă gândeam să mă îmbrac nu știu cum. Aveam sacouri și cam atât. Nu erau vremurile astea așa de glamour, nu, nici vorbă.”, a adăugat Simona Gherghe pentru sursa menționată anterior.