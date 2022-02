Simona Gherghe, îngenuncheată de durere! Totul se întâmplă la scurt timp după ce s-a vindecat de COVID-19: „Am plâns mult. Nu sunt om”

In articol:

Simona Gherghe a trecut printr-o perioadă destul de grea. În urmă cu mai bine de o săptămână a fost diagnosticată cu COVID-19 și a fost nevoită să se izoleze acasă. Nici bine nu s-a vindecat și și-a reluat activitatea de pe micul ecran, căci o nouă veste a zdruncinat-o.

Toată omenirea privește neputincioasă la ceea ce se întâmplă în aceste zile între Rusia și Ucraina, iar cetățenii care au fost prinși la mijlocul conflictului militar au fugit pentru a se salva.

Peste 100 de mii de refugiați ucraineni au ajuns în România, iar cetățenii, ONG-urile și autoritățile fac tot ce le stă în putință pentru a-i ajuta. Nici Simona Gherghe nu a putut trece nepăsătoare. Iată ce a dezvăluit pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe: „Nu sunt om, de patru zile… Am plans mult”

Prezentatoarea TV a postat un mesaj absolut emoționant în timp ce se afla la cumpărături alături de familia ei. Aceasta nu își aproviziona membrii familiei, ci tot ce punea în coș era pentru refugiații ucraineni. Simona Gherghe a dezvăluit că de patru zile plânge încontinuu din cauza dramei pe care o trăiesc aceste zile cetățenii Ucrainei.

Poveștile de viață ale celor care au fugit din calea războiului au impresionat-o profund și a simțit nevoia să dea o mână de ajutor.

„Nu sunt om, de patru zile… Am plans mult, citind povestile familiilor din Ucraina, privind imaginile disperarii, lacrimile mamelor cu prunci in brate, femei nevoite lase totul si sa fuga. Dar m-am adunat, mi-am sters lacrimile si mi-am spus ca trebuie sa ajutam. Cum si cat putem. Mai mult decat cu inimoare si imbratisari virtuale. Am mers azi la cumparaturi. Stiam ca e nevoie de scutece, servetele umede, paturi, dezinfectante, masti, conserve, biscuiti sau medicamente de urgenta (eu am luat o sacosa de antitermice).

Am ales sa le donam la centrul de colectare din Corbeanca, unde locuim. Le-am lasat acolo si, credeti-ma, sunt impresionata de numarul mare de oameni care au iesit, azi, din case si au ales sa ajute! S-au strans, deja, o multime de pachete, la noi in Corbeanca, au ajuns si primii refugiati. Se fac peste tot colecte, inclusiv la gradinita copiilor sau in parohii. Unii au ales sa gazduiasca regufiati si gestul lor mi se pare minunat! In toata nebunia ultimelor zile, singurul lucru care ne salveaza e umanitatea! Suntem inimi langa inimi! ♥️ #ukraine #umanitate #peace #stopthewar”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.