Simona Gherghe, mesaj controversat ”Aștept o explicație”

Simona Gherghe, care locuiește în Corbeanca, a povestit că mirosul îngrozitor și poluarea au afectat-o. ”A doua noapte consecutiv cand nu se poate respira. Nu putem deschide geamurile, mirosul de fum/cauciuc ars a intrat in casa si se simte foarte puternic. Practic, ma ustura ochii. E ceva ciudat in povestea asta. Ieri spuneati ca a fost a fost un incendiu de miriste. Tot ieri, pe la ora 09.00 dimineata, s-a curatat aerul si n-au mai fost probleme. Dupa acelasi scenariu, in noaptea asta iar s-a intamplat. Probabil ca in vreo ora iar se va putea respira. Deci care sa fie explicatia acestei “magii”? Si azi-noapte tot un incendiu de miriste? Si daca nu ar fi reusit sa-l stinga in totalitate, cum am mai citit, cum se explica faptul ca aerul devine de calitate in jurul orei 09.00? Vantul nu bate, deci nu poate fi invocat aici. Inteleg ca se simte puternic si in Bucuresti... Domnilor, ne datorati o explicatie!”, a scris vedeta tv.

Și așa cum anticipa, Simona Gherghe a revenit la ora 9.00 cu mesajul că aparatele arată că ”aerul s-a curățat” miraculos. ”UPDATE la postarea anterioara. Este ora 09.00, s-a produs “minunea”! Ei, la asta astept eu o explicatie! S-au stins instant incendiile de miriste si cel de la ferma?”, a scris vedeta tv.

Imediat, prietenii acesteia au venit cu fel de fel de explicații, de la aceea că s-a schimbat direcția vântului, până la terorii mult mai complicate, care vizează adevărate conspirații. ”Statiile radio si transmisiile pe unde radio. Eee asa e si cu senzorii astia daca stii ce si cum vor transmite ce vrei, daca ii inunzi cu informatii si ii resetezi folosind pachetele radio. I rest my case”, i-a transmis un prieten Simonei Gherghe.

Reprezentanții Ministerului Mediului spun că mirosul provine de la un incendiu produs la o fermă de porci

Oficialii de la Ministerul Mediului susțin că fumul și mirosul îngrozitor provin de la incendii de pe raza localității Periș, mai exact din zona unor batale de dejecții care provind de la o fostă fermă de porci. ”În urma controlului efectuat, astăzi, pe teritoriul administrativ al comunei Periş, la limita cu judeţul Dâmboviţa, la nord-nord-vest de Comuna Corbeanca, s-a constatat prezenţa unui incendiu de vegetaţie spontană uscată, care ardea mocnit, cu degajare de fum, fără flacără, pe o suprafaţa de aprox 30.000 mp. Din datele obţinute de la Primăria Periş, rezultă că pe terenul incendiat se află batalurile fostei ferme de porci, arderea acestor resturi generând mirosul specific şi fumul înecăcios, resimţit de către locuitorii din vecinătate”, au precizat oficialii Gărzii de Mediu.