„Am plâns” Simona Gherghe, reacție vehementă, după ce Simona Halep a fost suspendată 4 ani din tenis. Mesajul special postat de prezentatoarea TV

În cursul zilei de marți, pe data de 11 septembrie 2023, Simona Halep a fost suspendată 4 ani din tenis, după ce a fost acuzată de dopaj intenționat de tribunalul independent. Sportiva poate face recurs la această decizie în termen de 21 de zile, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Fanii din toată lumea, dar și persoane publice din țara noastră și-au arătat susținerea față de Simona Halep, în ciuda verdictului dur pe care l-a primit în urmă cu două zile. La scurtă vreme după ce sportiva a postat în mediul online prima reacție după aflarea veștii, prezentatoarea TV a scris un mesaj de susținere pentru românca sportivă, mulțumindu-i pentru toate emoțiile pe care le-a trăit alături de ea în momentele în care se afla pe terenul de tenis.

„#teamHalep întotdeauna! Pentru toate emoțiile pe care le-am trăit, alături de tine! Pentru toate momentele tale de pe teren care mi-au făcut inima să bată mai tare. Pentru fericirea pe care am simțit-o la fiecare meci al tău! Pentru că am plâns de fericire și am fost mândră să cânt imnul României, la Roland Garros!”, a fost mesajul pe care Simona Gherghe l-a postat în mediul online, în semn de susținere pentru Simona Halep.

Nadia Comăneci, mesaj de susținere pentru Simona Halep

Simona Gherghe nu a fost singura persoană publică care a reacționat după ce Simona Halep a primit verdictul de a fi suspendată din tenis pentru 4 ani. Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a luat nota 10 la o ediție a Jocurilor Olimpice în anul 1976, pe vremea în care avea doar 14 ani, i-a lăsat sportivei un scurt comentariu în dreptul postării sale în care a menționat, printre altele, că decizia tribunalului independent nu reprezintă pentru ea sfârșitul luptei, fiind dispusă în continuare să-și demonstreze nevinovăția pe care și-a susținut-o

încă de la început. Gimnasta a lăsat mai multe inimioare roșii, în semn de susținere și apreciere pentru Simona Halep.

