Simona Halep a început pregătirile de nuntă. Cine vor fi nașii jucătoarei de tenis și iubitului ei, Toni Iuruc: „O să am o familie frumoasă, sunt convinsă!”

Simona Halep și-a găsit jumătatea, iar după petrecerea de oficializarea logodnei, aceasta se pregătește intens de mare eveniment.

Simona Halep se pregătește de mare pas: „O să am o familie frumoasă, sunt convinsă!”

Relația Simonei Halep cu logodnicului ei, Toni Iuruc, avansează pe zi ce trece. Deși toată lumea a crezut că cei doi s-au căsătorit în secret weekend-ul trecut, aceștia au organizat doar o petrecere cu ocazia logodnei lor.

La scurt timp după eveniment, în cadrul unui interviu, tenismena a declarat că a fost o petrecere restrânsă, și că nu a fost o nuntă în secret, așa cum a crezut toată lumea. Totodată, a precizat că se pregătește de nuntă, și că este convinsă că va face o familie reușită lângă logodnicul ei.

„O să am o familie frumoasă, sunt convinsă. Nu m-am măritat încă… S-au supărat foarte mulţi că nu i-am invitat la logodnă, dar nu m-am măritat. O voi face, probabil, în viitorul apropiat. Nu a fost oficial o cununie civilă, nimic de acest gen. A fost doar o întâlnire între familii şi a fost un moment deosebit pentru noi. Mă gândesc la măritiş, dar nu e o grabă”, a spus Simona Halep.

Cine vor fi nașii la nunta Simonei Halep: „La machedoni este importanta prezenta la un eveniment special”

Chiar dacă data nunții dintre Simona Halep și Toni Iuruc nu este încă cunoscută, știm că cei doi vor avea mai multe perechi de nașii la cel mai mare eveniment din viața lor.

Potrivit ProSport, afaceristul Dani Caramihai este unul dintre nașii aleși de Simona Halep pentru nunta cu Toni Iuruc, care cel mai probabil va veni însoțit de Andreea Marin, despre care se spunea că ar fi într-o relație cu acesta.

De asemenea, se crede că fratele sportivei, Nicolae , și soția sa le-ar putea deveni părinți spirituali.

Dani Caramihai este co-fondatorul Fratelli, unul dintre cele mai cunoscute și de succes cluburi din România, dar și vărul lui Toni Iuruc.

Simona Halep și Toni Iuruc[Sursa foto: Instagram]

Simona Halep și Toni Iuruc formează un cuplu din 2018, pe care au recunoscut-o oficial în vara anului 2019. La anunțarea vești că cei doi s-au logodit, tenismena a recunoscut că este foarte fericită, iar momentul în care logodnicul ei i-a adresat întrebare a fost foarte emoținant.

„A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte frumos din viața mea”, a spus Simona Halep, în luna iunie a acestui an.

Simona Halep și Toni Iuruc vor respecta cu strictețe tradițiile care se transmite din generație în generație la aromâni, iar una dintre tradiții cere ca nașii de cununie să fie nașii mirelui. Din declarațiile unui apropiat ai sportivei, darul de nuntă va pleca de la 300 de euro, iar în familile de machedoni respectă prezența la aceste evenimente importante.

„Rudele de gradul doi vor da între 300 și 500, iar neamurile de gradul 1 ale Simonei vor da peste 500 de euro. La noi, la machedoni, nu este importantă valoarea darului, este importantă prezenta la un eveniment special din viața fiecărui om.



Dacă ești rudă cu acea persoană care se căsătorește este obligatoriu să participi la sărbătoare, la petrecere", a spus o persoană apropiată sportivei.

