Iubitul Iuliei Vântur, acuzat de fraudă în India! Salman Khan ar fi înșelat un comerciant de bijuterii iar acesta a depus plângere penală

Salman Khan este în centrul unui scandal uriaș în India, zilele acestea.

Salman Khan și sora lui, așteptați la poliție

Iubitul Iuliei Vântur este acuzat de fraudă de un comerciant de bijuterii care a semnat cu el un contract pe foarte mulți bani.

Salman Khan, sora actorului, Alvira Khan și alți 7 asociați din fundația ”Being Human” care aparține superstarului de la Bollywood, au fost convocați la sediul poliției din Chandigarh, acolo unde trebuie să răspundă unor acuzații destul de serioase. Ei sunt suspectați că au înșelat un comerciant de bijuterii de lux care a plătit o sumă mare pentru a se asocia brandului deținut de Khan, însă actorul și-a încălcat termenii contractuali.

Bărbatul pe nume Arun Gupta a dezvăluit pentru agenția de presă ANI că în urmă cu ceva vreme a primit vizita a doi angajați ai lui Salman Khan, care au insistat pe lângă el să deschidă o franșiză a brandului ”Being Human Jewellery”, o afacere prin care actorul încearcă să aducă mai mulți bani în fundația pe care o deține în Asia.

Victima a plătit peste 200.000 de euro să se asocieze cu Salman Khan

”Până la urmă ne-am înțeles. Mi-au spus că investiția se ridică la aproximativ 20 de milioane de rupii (226.000 de euro). Au insistat că Salman Khan va veni la inaugurarea magazinului”, a declarat Gupta.

Afaceristul indian spune că actorul nu s-a ținut de cuvânt și nu a mai primit nici un semn de la acesta, deși a plătit suma respectivă și a deschis magazinul.

”După ce am inaugurat showroom-ul, nu am mai primit nici un semn. Ne-au chemat la o întâlnire cu Salman Khan. Ne-am întâlnit iar el mi-a promis personal că se va ține de cuvânt. A trecut un an și jumătate de la acel moment și nu am primit nimic. Salman nu mi-a mai răspuns niciodată la mesaje”, a mai dezvăluit bijutierul.

Salman Khan nu a făcut nici o declarație publică legată de aceste acuzații. El a avut la dispoziție o săptămână pentru a merge la poliție și a da o declarație în legătură cu cele întâmplate. Purtătorul de cuvânt al poliției din Chandigarh a declarat că se va întocmi un dosar penal pe numele actorului și a colaboratorilor săi dacă vor exista dovezi de fraudă.

Iubitul Iuliei Vântur a fost la un pas de închisoare pentru braconaj

Nu este prima dată când Salman Khan are probleme cu justiția. În 2018, el a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru braconaj, dar a scăpat ca prin urechile acului de pedeapsă după ce a făcut apel. Khan a fost acuzat atunci că a ucis gazele dintr-o specie rară, într-o excursie de vânătoare, antilopele fiind protejate și venerate în unele provincii ale Indiei. Actorul a rămas însă câteva zile după gratii iar procesul s-a desfășurat într-o sală de tribunal în fața căreia au venit mii de fani ai actorului.