Simona Halep a surprins pe toată lumea! Lângă ce fotbalist cunoscut a apărut vedeta tenisului românesc imediat ce și-a vândut vila în care a stat cu fostul soț

Simona Halep (31 de ani) își vede în continuare de viața ei, în ciuda absenței din circuitul tenisului mondial, din cauza scandalului de dopaj. Vedeta continuă să se antreneze și să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, interacționează cu sportivi și se relaxează în prezența lor, semn că, pentru ea, totul merge înainte, trecutul doar trebuie depășit.

De pildă, duminicî, în timpul unei plimbări, s-a întâlnit cu Florin Gardoș. În vârstă de 34 de ani, cunoscutul fotbalist a revenit în activitate, cu meciuri la în Liga 4, la Sparta Râmnicu Vâlcea. După ce au stat puțin de vorbă, Simona și Florin au făcut o poză, care a dus la multe reacții în mediul online.

Florin Gardoș a fost cel care a postat fotografia, cu mesajul… „Nu se intâmplă foarte des să întâlnești o sportivă de talia Simonei. Asta da surpriză de Florii”, a scris fotbalistul pe Facebook, care ieri, și-a serbat onomastica. ”La multi ani!!! Un cadou frumos! Simona.. campioana noastra”, ”Doi frumoși, La multi ani Florin!”, ”Doi campioni”, ”Campionii se mai întâlnesc de sărbători!”, ”Bravo uriașule. .. dacă tot e vorba de talie”, au fost doar câteva mesaje scrise de fanii de pe internet.

Simona Halep și Florin Gardoș [Sursa foto: Facebook]

Simona Halep și-a vândut vila în care a stat cu fostul soț, Toni Iuruc, pe 5 milioane de euro!

Poza făcută de Florin Gardoș cu Simona Halep, una doar amicală, întrucât jucătorul este căsătorit și are și un copil, vine imediat după ce a apărut și informația în presă conform căreia fostul lider mondial WTA vrea să se rupă definitiv de trecut.

Suspendată în continuare din circuit, dubla campioană de Grand Slam și-a vândut vila în care a locuit cu fostul soț, Toni Iuruc, pe o sumă uriașă.

Tatăl Simonei Halep a făcut întreaga tranzacție, iar, acum, nu mai puțin de 5 milioane de euro ar urma să încaseze sportiva pe imobilul care nu prea i-a adus noroc în dragoste. Conform cancan.ro, casa unde a locuit Simona Halep în timpul relației cu Toni Iuruc ar urma să intre în posesia Irinei Guzu, fondatoarea grupului Duraziv. ”Femeia de afaceri ar fi plătit deja suma de un milion de euro, urmând să achite restul în lunile următoare. Locuința aflată pe strada Herăstrău are o suprafață de 398 de metri pătrați, dotată cu tehnologie de ultimă generație”, notează cancan.ro

Florin Gardoș [Sursa foto: Instagram]

Florin Gardoș, investitor imobiliar! ”Am construit şi un bloc în Râmnicu Vâlcea”

De partea cealaltă, și Florin Gardoș dispune de o parte materială destul de bună. Fostul fundaş de la Southampton şi FCSB povestea, recent, la As.ro, cu amuzament, că are șase case, exact ca și Klaus Iohanis, declarație care a stârnit hohote de râs în direct.

„Nu ştiu dacă a început totul de la părinţi sau nu. S-a produs declicul în Anglia, când prietenul meu era în domeniul de construcţii. 80% trăiesc din chirii. Am cumpărat, am renovat şi închiriez. Ca şi domnul preşedinte, am 6 case.

Cinci sunt în Londra, la periferie. Patru dintre ele sunt luate cu banca. Sunt închiriate la români multe. Am un prieten care mă ajută când am nevoie de ceva. Am construit şi un bloc în Râmnicu Vâlcea. În Bucureşti e totul mai scump, deci nu se pune problema. Eu sunt mai mult investitor!”, a dezvăluit Florin Gardos, în exclusivitate, pentru sursa menționată.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]