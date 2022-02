Simona Halep, declarația care l-a lăsat și pe soț fără cuvinte:"Sunt o criminală. Sunt aici ca să te vânez"

In articol:

Simona Halep și Toni Iuruc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ce doi s-au căsătorit toamna trecută și și-au întemeiat familia mult visată.

Ce mesaj a transmis Simona Halep de Valentine’s Day?!

Cu ocazia zilei îndrăgostiților, Simona Halep a ținut să facă o urare mai specială, dar care a stârnit curiozitatea internauților. Iată ce measaj a transmis fostul lider mondial!

Simona Halep și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Soțul Simonei Halep nu putea uita că, astăzi, este Ziua Îndrăgostiților. Din acest motiv, fostul lider mondial a postat, pe Instagram, o fotografie cu un superb buchet de trandafiri primit de la Toni Iuruc. Tot pe acestă paltformă a apărut un clip în care Simona Halep transmite un mesaj cu ocazia de Valentine’s Day, pentru a încunua iubirea. În filmare, Simona Halep are un mesaj ciudat. Cu toate acestea, videoclipul pare filmat cu mulți ani în urmă, mai excat înainte de-al cunoște pe soțul ei.

„Sunt o criminală. Sunt aici ca să te vânez. Mi-am pierdut numărul de telefon, pot să-l am pe al tău? La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!”, mesajul postat de Simona Halep într-o filmare în care ține un trandafir roșu în mână.

Simona Halep, dezvăluiri despre rolul de soție: "Acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt!"

În urmă cu ceva timp, Simona Halep a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei, acum de când a obținut rolul de soție. Acesta a dezvăluit că-și dorește să aibă trei copii cu soțul ei, Toni Iuruc.

Mai mult, fostul lider mondial a mai declarat că, anul acesta, vor face cununia religioiasă.

"Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă.(...) Am o doamnă care este menajeră și mă ajută cu toate. Casa mea e lună, iar lucrurile sunt puse în ordine întotdeauna. Probabil că tenisul m-a învățat să fiu ordonată. Câteodată merg la birou, citesc cărți și mă relaxez acolo. Soțul meu a creat și o cameră cu trofee, dar nu e atât de mare, pentru că le-am selectat pe cele mai importante. Atunci când am o stare proastă merg acolo și îmi revin " , a povestit Simona Halep, în urmă cu ceva timp, pentru Prosport.