Simona Halep se visează mămică?! Imaginile cu celebra sportivă vorbesc de la sine

In articol:

Simona Halep este una dintre cele mai apreciate sportive din România, care a reușit să ajungă pe culmile succesului în tenisul internațional. A ocupat primele poziții pe plan mondial și a reușit să învingă adversare de temut. Totuși, accidentările i-au cam dat bătăi de cap și i-au cam pus bețe-n roate pe plan profesional, dar a fost doar un prilej ca ea să se axeze mai mult pe viața personală.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, după ce relația lor a trecut deja testul timpului. Acum, toate privirile sunt ațintite asupra celor doi, iar toată lumea așteaptă cu sufletul la gură anunțul despre sarcină. Sportiva a declarat în urmă cu ceva timp că îi surâde ideea de a avea copii, ba chiar vrea să aibă o familie numeroasă.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, a precizat Simona Halep, potrivit prosport.ro.

Simona Halep, tot mai aproape de visul de a deveni mămică?!

În urmp cu o zi, Simona Halep a primit o vizită din partea juniorilor susținuți de Fundația Olimpică Română. Mini tenismeni în devenire, cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani, au profitat de ocazie pentru a afla secretele jocului chiar de la campioană, care a fost mai

mult decât încântată să petreacă timp alături de ei. Momentele au fost imortalizate, iar aceasta le-a postat pe pagina ei personală de Instagram.

Nu este niciun secret faptul că Simonei Halep îi plac foarte mult copiii, ea fiind extrem de atașată și de nepoțica ei, Tania, fiica lui Nicolae, fratele campioanei.

„Îmi face o mare plăcere să răspund întrebărilor curioase venite de la micii practicanţi de tenis. Dinamismul lor şi dorinţa de învăţare şi evoluţie sunt uimitoare. Le-am promis să le fiu alături cu sfaturi şi îndrumare şi în alte ocazii. Am încredere că noua generaţie va aduce pe terenurile de tenis şi în competiţie tot mai mulţi tineri reprezentanţi ai României”, a declarat Simona Halep, conform de Agerpres.