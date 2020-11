Simona Halep, dezvăluiri incredibile: ”Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ţinut în mine, dar a venit momentul să vorbesc!”

Simona Halep [Sursa foto: Facebook]

Simona Halep a purtat un dialog cu Andi Moisescu prin intermediul platformei YouTube. Sportiva a făcut mărturisiri dureroase, afirmând că ea nu a avut parte de sprijinul Federaţiei Române de Tenis, iar pe vremea când nu era un nume important în sport, i s-a interzis accesul la Centrul Naţional Tenis.

In articol:

Întâmplările pe care i le-a povestit lui Andi Moisescu, i-au lăsat un gust amar Simonei Halep. Sportiva a mai dezvăluit şi un episod petrecut în 2011. Atunci nu a putut să evolueze alături de naţionala de Fed Cup, iar Federaţia ar fi luat o măsură neaşteptată.

”Am avut mai mulţi sponsori care m-au sprijinit în carieră. Cât despre federaţie, am avut şi momente mai puţin bune. Şi menţionez asta pentru prima dată în viaţa mea. În 2011, când am jucat turul 3 la un Grand Slam pentru prima dată, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă şi să joc în Fed Cup. Am făcut ruptură la abdomen şi am anunţat dinainte că nu voi putea să particip pentru că am ruptură, voi trage cât pot la Australian Open şi apoi îmi voi lua pauză. Şi mi s-a comunicat că nu mai am voie la Centrul Naţional de Tenis! Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ţinut în mine, dar a venit momentul să o spun, pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-au afectat atunci când s-a întâmplat, aşa că eu nu am cerut niciodată nimic de la federaţie”, a fost mărturisirea incredibilă a Simonei Halep, într-un dialog pe Youtube cu Andi Moisescu.

Simona Halep a făcut sacrificii enorme

Chiar dacă a făcut sacrificii mari pentru echipa naţională, Simona Halep s-a simţit uneori dezonorată în România.

"Mulţumesc lui Dumnezeu, am avut susţinere totală din partea familiei! Dar de la Federaţia Română de Tenis nu am luat niciun ban, nici că am jucat Fed Cup. Pentru că educaţia mea şi spiritul meu de sportiv a fost ca trebuie să joc pentru România fără nimic.Eu îmi doream să fiu acolo şi am jucat cu tot sufletul, de fiecare dată. Am jucat şi cu gleznă ruptă, şi cu spate blocat şi cu multe chestii! Dar am fost şi criticată pentru că nu m-am dus în anumite meciuri” a mai declarat Simona.

Simona Halep este una dintre cele mai importante nume ale tenisului mondial. Sportiva a strâns aproape 32 de milioane de euro din tenis, potrivit presei internaţionale.

Sursa: telekomsport.ro

