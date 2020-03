Simona Halep a făcut gestul său public, printr-un mesaj video, cu scopul de a încuraja pe toată lumea care are posibilitatea să ajute, în orice mod, pentru a trece cu toții peste situația provocată de coronavirus.

"Din pacate, traversam cu totii o perioada foarte grea, cu incercari noi pe care cu greu le-am fi putut imagina in urma cu cateva luni. Este pe de alta parte si ocazia perfecta sa aratam ca stim sa fim solidari si responsabili cu vietile noastre si ale celor din jurul nostru. In timp ce noi stam acasa, medicii si personalul medical fac eforturi uriase sa trateze si sa salveze fiecare viata expunandu-se personal pentru binele general. Haideti sa urmam cu strictete indicatiile transmise de autoritati si sa contribuim astfel, fiecare dintre noi, la rezolvarea acestei probleme de natura sa ne afecteze dramatic cursul normal al vietii. Am decis sa donez o suma de bani pentru achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare in asemenea situatii, suma ce va fi directionata imediat catre autoritatile medicale din Bucuresti si Constanta. Incurajez pe toti cei care pot sa sprijine sa contribuie si ei la eforturile comune de combatere a acestui virus. Intre timp, sa avem cu totii grija de noi, sa fim responsabili si pozitivi! Sa ne ajute Dumnezeu!

Pentru donatie : Asociatia "SOCIETATEA DE BOLI INFECTIOASE SI HIV/SIDA" cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Calistrat Grozovici , nr 1, inregistrata sub nr 11095/A/2013 in Registrul National al persoanelor fara scop patrimonial, Cod de Identificare Fiscala : 32486880, cont RO54RNCB0078138325900001 - Ron siRO27RNCB0078138325900002 - Eur, deschise la Banca Comerciala Romana, reprezentata legal de D-na Raluca Cruceru - Director executiv", este mesajul Simonei Halep.

Coronavirus

La sfârșitul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) în Wuhan, China, care provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată. Bolile oamenilor și animalelor provocate de coronavirusuri sunt numite coronaviroze. Coronavirusurile se transmit direct pe cale respiratorie (prin picături) sau fecal/orală.

Citeste si: Mărturisirile unui român blocat la granița dintre Ungaria și Austria din cauza coronavirusului: „Ne-am pus pur și simplu de-a curmezișul și am împiedicat intrarea camioanelor”

Citeste si: Florin Cîțu, Ministrul Finanțelor, anunț important despre pensii și salarii! Ce măsuri se pot lua în perioada stării de urgență

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.