Simona Halep le dă lovitura de grație coronascepticilor. Ce mesaj le transmite celor care nu cred în Covid

Simona Halep, alături de medicii de la Matei Balș

Simona Halep a dezvăluit pe 31 octombrie că a contractat noul coronavirus. Pe data de 9 noiembrie, sportiva făcea anunțul așteptat de lumea întreagă. Ea spunea atunci că s-a vindecat de boală. Simona a fost monitorizată de medicii de la Institutul de Boli Infectioase Matei Balș din București, cărora a ținut să le mulțumească pentru eforturile făcute.

Recent, jucătoarea de tenis a mărturisit într-un interviu acordat pentru Digi Sport, că a experimentat mai multe simptome ale Covid pe parcursul celor 10 zile de izolare.

„După Covid-19 am avut o perioadă de zece zile de recuperare, dar acum mă bucur că mă pot antrena. Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar, bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor”, a spus Simona.

Sportiva spune că, deși s-a protejat foarte atent de acest virus, l-a contractat cel mai probabil din oraș.

„Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie să ieşim din hotel, deci eram protejaţi 100%. Dar aici am mai ieşit în oraş, am avut de făcut anumite treburi, să-mi cumpăr câte ceva şi probabil l-am luat din oraş. Nu ştiu de unde l-am luat, dar trebuie să ne protejăm şi mai mult, deşi nu este uşor, pentru că mental intră o teamă şi nu mai poţi să fii relaxat.", a declarat Simona Halep, pentru sursa citată.

Simona Halep, mesaj pentru coronasceptici

Campioana noastră a dezvăluit că a crezut mereu în existența virusului și le trasmite celor care contestă existența acestuia că fac o mare greșeală. „Am mai auzit astfel de păreri şi nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere.

Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Oamenii de la Matei Balş m-au ajutat foarte mult şi m-au susţinut pe toată perioada şi probabil şi de aceea am trecut mult mai uşor peste această problemă”, a mai afirmat Simona Halep.

SURSE: Digi Sport