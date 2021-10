Simona Halep s-a calificat în finala Transylvania Open! Prima reacție a sportivei: „Am jucat poate cel mai bun tenis al meu”

In articol:

Simona Halep (locul 18 WTA) s-a calificat în finala Transylvania Open, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA). Celebra sportivă a făcut și primele declarații după marea victorie de astăzi. Ea a mărturisit ca a avut unul dintre cele mai bune meciuri de tenis și că a fost foarte motivată să câștige.

„Am vrut cu adevărat să joc finala aici, mă simt întotdeauna grozav când vin aici. Am jucat poate cel mai bun tenis al meu, aici, în această săptămână, şi sunt foarte motivată şi abia aştept să joc finala mâine. Nu a fost uşor (n.r.- cu Marta Kostiuk), am jucat la Indian Wells cu ea şi a fost mult mai greu. Ştiam că trebuie să joc mai rapid, să fiu mai agresivă, să deschid terenul mai mult. La Indian Wells, ea nu a greşit atât de mult ca azi. De asemenea, am luat mingea mai repede, am fost mai rapidă şi serviciul m-a ajutat azi din nou. Încerc să dau tot ce am mai bun, încerc să fiu agresivă, aşa cum am decis cu echipa mea. Mă bucur şi când zâmbesc în interior arată bine şi în exterior. (n.r.- când s-a mai simţit atât de dominantă) În finala de la Wimbledon. Atunci a fost perfect. Am întreaga ţară cu mine atunci când joc acasă şi de aceea sunt atât de motivată. Mă simt în siguranţă, mă simt puternică pe teren şi întotdeauna vreau să joc cel mai bun tenis. Am câştigat de două ori când am jucat la Bucureşti, sper ca şi mâine să fie la fel, dacă nu, rămâne un bun rezultat şi mă bucur să fiu acasă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a jucat împotriva Martei Kostiuk [Sursa foto: Captura Video]

Simona Halep, în finala Transylvania Open

Despre finala cu Anett Kontaveit, care va avea loc duminică, 31 octombrie 2021, Simona Halep a mărturisit că nu va fi una ușoară. Este a treia oară când românca va juca cu Anett Kontaveit din Estonia (locul 14 WTA).

„Nu va fi uşoară, este plină de încredere, a câştigat turneul de la Moscova şi multe alte meciuri. Este doar un alt meci, o nouă finală, în care vreau să mă concentrez pe mine însămi, pe ceea ce fac în mod normal şi să încerc să joc cum am făcut-o astăzi şi întreaga săptămână, fiind motivată şi concentrată la ceea cea am de făcut, asta e tot. Îmi pare rău că (n.r.- spectatorii) nu sunt aici, cred că atmosfera ar fi fost de un milion de ori mai frumoasă, dar şi celor care au venit astăzi aici vreau să le mulţumesc. Vă simt alături de mine şi sper, mâine, şi de la televizor, să mi se transmită energie bună să câştig acasă, pentru că e cea mai dulce victorie", a mai spus sportiva, la interviul de pe teren.