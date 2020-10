Sportiva noastră nu s-a înscris la Ostrava și va avea pauză com-petițională până în luna ianuarie.

În aceste condiții, Simona își va axa pregătirea din următoarea perioadă pe turneele din Australia, cu focusul principal pe turneul de Grand Slam de la Melbourne.

Australian Open 2021 este programat între 18 și 31 ianuarie, iar pentru Simona Halep reprezintă o miză specială acest turneu. Campioană deja la Roland Garros și Wimbledon, Simona a mărturisit că și-ar dori ca, până la finalul carierei, să se im-pună în toate cele patru turnee de Grand Slam. De asemenea, Simona mai vrea să aducă și o medalie olimpică pentru România în 2021.

Ce șanse are Simona Halep să câștige Australian Open 2021

Sportiva din Constanța este considerată a cincea favorită la pariuri la câștigarea Australian Open 2021, având cota 11.00, la fel ca și Sofia Kenin.

Principala favorită este Bianca Andreescu, tânăra jucătoare având cota 8.00. Rămâne însă de văzut la ce nivel va fi Bianca după pauza competițională atât de mare. Ea s-a accidentat la Turneul Campioanelor 2019 și nu a mai jucat tenis din luna noiembrie, astfel că va veni în Australia Open după o perioadă de inactivitate mai mare de un an. Totuși, Bianca a arătat în 2019 că este capabilă să producă oricând surprize, drept dovadă stând titlurile de la Indian Wells, Rogers Cup și US Open.

Australianca Ashleigh Barty are cota 9.00 să câștige al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după cel de la Roland Garros 2019. Și în cazul lui Barty există un semn de întrebare, ținând cont că nu a mai jucat din luna februarie 2019. Chiar și așa, profitând de faptul că nu și-a pierdut punctele de anul trecut, Ashleigh Barty va in-tra la Australian Open din postura de lideră a clasamentului WTA. Anul trecut, ea s-a oprit în semifinale la Australian Open, fiind învinsă de Sofia Kenin, cea care ul-terior a câștigat turneul.

Naomi Osaka, învingătoarea de la US Open 2020, are și ea tot cota 9.00 la câștigarea turneului de la Australian Open. Naomi Osaka are amintiri plăcute de la Mel-bourne, unde în 2019 a câștigat al doilea Grand Slam din carieră. Și ea vine după o absență de la Roland Garros, în condițiile în care și-a încheiat sezonul după titlul de la New York, din luna septembrie.

Serena Williams va mai face o încercare la Australian Open să câștige al 24-lea Grand Slam din carieră și să egaleze recordul deținut de Margaret Court.

Totuși, americanca vine după un 2020 oarecum dezamăgitor. La Australian Open a fost învinsă în turul 3 de Qiang Wang, la US Open a pierdut în semifinale cu Victoria Azarenka, iar la Roland Garros s-a retras înaintea meciului din turul 2. Serena a câștigat Australian Open de 7 ori, ultima dată în 2017, chiar înainte să se retragă temporar pentru a deveni mamă.

Sofia Kenin, campioana de la Australian Open 2020, are cota 11.00 pentru a-și apăra trofeul. Americanca se află într-o continuă ascensiune și se descurcă excelent pe hard.

Cum s-a descurcat Simona Halep la Australian Open

La ediția din 2020, Simona a fost învinsă în semifinale de Garbine Muguruza, scor 7-6 (8), 7-5, la capătul unui meci foarte echilibrat.

Cea mai bună performanță a Simonei la Melbourne datează din 2018, când a ajuns în finală, dar a fost învinsă de Caroline Wozniacki.

În rest, Simona mai are două eliminări în sferturile de finală, patru în turul 1, una în turul 3 și una în optimi.

În ultimii trei ani însă, Simona a ajuns de fiecare dată în săptămâna a doua de la Melbourne, astfel că sunt din nou speranțe să aibă un parcurs îndelungat la Austral-ian Open 2021.