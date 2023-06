Simona Halep se retrage din tenis după scandalul de dopaj? Anunțul oficial făcut de WTA în urmă cu puțin timp

In articol:

Simona Halep se îndreaptă spre retragere, fiind în picaj în clasamentul WTA. Tenismena a ajuns pe locul 40 și are 111 puncte, după ce a fost suspendată pentru dopaj. Ce a declarat sportiva despre scandalul în care se află?

Ce anunț a făcut Simona Halep privind retragerea ei?

Simona Halep a anunțat în luna mai că audierea ei în cazul de dopaj a fost amânată, din nou, la solicitarea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA). Halep a precizat că prin amânările repetate care o fac să nu poată participa la turnee ITIA distruge nu doar reputaţia ei, ci şi pe ea ca jucătoare.

„Justiţia amânată înseamnă dreptate refuzată”, a menţionat sportiva.

Citește și: Ce iubită are fundașul Naționalei României, Radu Drăgușin! Tatăl tinerei a fost viceprimar de Constanța, iar ea studiază arhitectura

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Legătura dintre Dinu Maxer și o fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ochii mei au luat-o razna. M-a fascinat”- kanald.ro

Citeste si: Creatură marină de peste 800 de kilograme, găsită de pescari. Dar asta nu a fost singura surpriză. FOTO- stirileprotv.ro

Sportiva așteaptă să fie judecată încă din octombrie 2022 și de opt luni nu mai poate să participe la niciun turneu.

„Ei nu îmi distrug doar reputaţia, dar şi pe mine ca jucătoare profesionistă şi nici măcar nu mai menţionez consecinţele pentru sănătatea mea mentală. Această lipsă de respect a ITF (ITIA) faţă de regulamente în ceea ce priveşte audierea rapidă la care am dreptul este o lipsă de respect atât de mare încât nu mai am cuvinte…”,

Nadia Comăneci se implică în cazul Simonei Halep

este mesajul postat de fostul lider WTA pe social media.

Nadia Comăneci, una dintre cele mai bune gimnaste din istorie, s-a declarat una dintre marile susținătoare ale Simonei Halep. Nadia consideră că jucătoarea de tenis trebuie audiată cât mai rapid, pentru a-și putea dovedi nevinovăția.

Citește și: Fiica lui Gigi Becali l-a făcut fericit pe patronul de la FCSB! Teodora Becali a dat un tun financiar cu hotelul din Venus pus pe numele ei de latifundiarul din Pipera

„ Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră. Nu am apucat să vorbesc, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu”, spus Nadia Comăneci, pentru ProSport.