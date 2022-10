Simona Hapciuc a dezvăluit motivul pentru care nu îl prezintă pe Yamato Zaharia, fiului ei, Dominic: "Nu vreau să repete istoria lui taică-su" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Hapciuc și Yamato Zaharia au fost invitați în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu și au vorbit despre viața lor, dar și despre proiectele pe care le au împreună.

Simona Hapciuc e de acord ca Yamato să fie căutat de fete

Cei doi au povestit cum a evoluat relația lor, despre cum s-a consolidat conexiunea pe care o au, dar și ce așteptări au unul de la celălalt. Yamato a spus că se declară un bărbat fericit, având o femeie puternică lângă el, iar Simona a menționat că nu există motiv pentru care să nu fie fericită. Tot aceasta a vorbit și despre băiețelul ei, Dimitrie, menționând că nu își dorește ca cel mic să se atașeze emoțional de partenerul din viața sa.

Cu toții știu deja că Simona și Yamato formează un cuplu, declarând în exclusivitate pentru WOWbiz acum ceva timp. Blondina a spus că știe că partenerul ei este căutat, însă nu bare o problemă cu acest lucru, ci din contră.

"Ne completăm foarte bine unul pe altul. Instant ne simțim unul pe celălalt, el mă completează pe mine, eu pe el. E foarte mișto.(...) Eu nu sunt geloasă, dar sunt posesivă. Nu am o problemă să plece undeva, dacă știu că atunci când se întoarce mă simt în siguranță cu el. Eu sunt convinsă de faptul că telefonul lui este plin poze de la fete, dar îți dai seama ce frustrant ar fi pentru mine ca femeie să am un bărbat care să nu fie căutat de nimeni. Adică ești prost, de ce nu te mai caută niciuna? Atunci problema sunt eu, înseamnă că sunt cu un bărbat care nu mai e interesant pentru nimeni și nici eu nu mai vreau să fiu.", a declarat Simona Hapciuc.

De ce nu îl prezintă Simona pe Yamato, fiului ei?

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Deși au recunoscut că există sentimente între ei, Simona nu l-a prezentat încă fiului ei pe Yamato și nici nu are de gând. Ne-a dezvăluit chiar ea motivul, argumentându-și afirmațiile.

"Dimi, mai ales că nu a cunoscut niciodată o figură paternă, ar putea pe oricine i-aș prezenta să îl preia așa. Până la urmă, în viață, nimic nu e sigur. Nu pot să îi fac chestia asta, l-aș dezechilibra. Cum ar crește, cu ce principii, emoții? Azi unul, peste un an altul. Ar crește și ar crede că e o normalitate. O să aibă 40 de ani și o să îi rup picioarele dacă face așa cu femeile. E un risc foarte mare pentru el, ca și copil, din punct de vedere emoțional. Crescându-l pe Dimi fără un tată și fără un bărbat lângă mine, nu vreau ca el când va crește să repete istoria lui taică-su și să fie genul de bărbat care să se perinde de la o femeie la alta, pentru că așa a văzut el și la mami, că s-au perindat în viața ei mai mulți bărbați.", a mărturisit Simona Hapciuc, în platoul WOWbiz.

Yamato nu a dat înapoi când a aflat că Simona are un copil

Mulți bărbați fug de femeile care au deja copii, dar nu și Yamato. Acesta nu s-a descurajat și a continuat să o cunoască pe blondină. Yamato a precizat că un copil nu este o problemă, iar dacă îți dorești ceva cu un om, îl accepți cu tot ce vine la pachet.

"Dacă o femeie are un copil, îl aruncăm pe copil în stradă? La fel, dacă vine cu un animal de companie? Trebuie să iei omul așa cum este el. Și cu bune și cu rele. Eu consider că toți oamenii au defecte și calități, trebuie să îi alegi pe ăia care au mai multe calități decât defecte, iar un copil nu este o problemă.", a adăugat Yamato Zaharia, la Bărbați vs Femei.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!