Simona Hapciuc a primit un inel cu diamante de la Bogdan Mocanu? "E singurul inel care nu va ajunge la amanet" Ce se întâmplă de fapt între cei doi? | EXCLUSIV

Simona Hapciuc, prezentă la evenimentul monden, ne-a dezvăluit posibilitatea de a se muta în Dubai, relația pe care o are cu Bogdan Mocanu, dar și că încă îl iubește pe fostul ei iubit.

Simona Hapciuc a dezvăluit cine i-a oferit un inel cu diamante

Simona Hapciuc se mândrește cu un inel superb pe deget. Zvonurile spun că cel care i l-a oferit este Bogdan Mocanu. Simona ne-a spus adevpărul și ce semnifică acest inel pentru ea.

"Este inelul care toată lumea vrea să fie de la el. Eu cu Bogdan Mocanu suntem foarte buni prieteni, chiar ieri am vorbit cu el, dar inelul nu este primit de la el. Ambele inele sunt primite de la fostul mei iubit, cel care mi-a oferit acum ocazia să mă mut în Dubai și să lucrez la firma lui de construcții, dar care în continuare rămâne fostul. Eu păstrez inelul, în primul rând pentru că îmi plac foarte mult diamantele și în al doilea rând pentru că este un om pe care l-am iubit foarte mult, îl iubesc în continuare și cred că ăsta e singurul inel care nu va ajunge la amanet. În rest, toate au ajuns. Deci nu este de la Bogdan. El este un tip minunat, dar eu am zis în nenumărate rânduri că poate să îmi placă un bărbat până pe Marte și înapoi, dacă este mai mic decât mine, nu are ce să caute în viața mea. Eu deja am un copil pe care îl cresc și eu în viața mea vreau un bărbat, care să fie bărbat în adevăratul sens al cuvântului și să fie mai în vârstă decât mine, nu să aibă doar copilul ce învăța de la el, ci și eu. Bărbații din generațiile trecute sunt mult mai bărbați decât cei din generațiile astea.", a declarat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc va începe o nouă terapie

Simona Hapciuc este foarte pasionată de dezvoltarea personală, așa că a luat o decizie. În curând va începe o nouă terapie, tocmai în Peru.

Ne-a povestit totul în detaliu despre aventura pe care urmează să o aibă.

"La sfârșitul lui octombrie voi merge două săptămâni în Peru, unde voi face ayahuasca, într-un resort, cu vraci, cu plante medicinale, cu meditații, cu mâncat hrana pământului, fără tehnologie. În perioada aceea ești supus unor terapii, care cumva ar trebui să îți dezvăluie cine ești tu și rolul existenței tale pe acest pământ. Mă bazez foarte mult pe aceste două săptămâni, ca în momentul în care mă întorc de acolo să știu ce vreau să fac cu viața mea. În această terapie m-a introdus un prieten de-al meu, care stă în Dubai. În ultimul an și jumătate, eu am făcut foarte multă terapie comportamentală și theta și cumva simt că m-am dezvoltat destul de mult. Încă înjur puțin cam mult, am rămas cu chestia asta cu înjuratul. Chestia asta nu o să o scoată nimeni niciodată din mine, că așa îmi scot eu năduful afară. După ce înjur vreo 15 minute, după aceea sunt zen.", a mărturisit Simona Hapciuc, la WOWnews.

