Simona Hapciuc de la Survivor, suspectă de virusul care dă ”febra oselor rupte”! Faimoasa trece prin momente critice! Dezvăluiri exclusive

Simona Hapciuc s-a simit rău în ultimele zile și a ajuns la spital. Fosta faimoasă de la Survivor România 2021 spune că este suspectă de virusul Dengue, care i-ar fi provocat o serie de simptome extreme, de la dureri de cap la sângerări nazale.

Simona Hapciuc: ”Am ieșit din spital pe semnătură”

„Am ieșit acum pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigațiilor. Simptomele mele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap. Doctorii se tem că am contractat virusul Dengue. Sunt programată la mai mulți medici, sunt sub tratament. La mine s-au agravat simptomele destul de mult. Sindromul meningial de care sunt suspectă am înțeles ca ar fi foarte grav. Dar sunt bine”, a dezvăluit Simona Hapciuc.

Virusul Dengue, transmis prin mușcătura de țânțar

Simona Hapciuc are probleme de sănătate

Virusul Dengue, despre care vorbește Simona Hapciuc, este o infecție severă provenită de la mușcătura țânțarului Aedes, întâlnită mai ales în America Centrală și de Sud și care poate provoca moarte mai ales la copii.

Simptomele date de febra Dengue includ: epuizare, cefalee, dureri articulare, mialgie, greață, vomă, adenopatie, și chiar hemoragie. În formele severe, febra Dengue provoacă hemoragii prin permeabilizarea vaselor sangvine și scăderea numărului de tromobicite. De asemenea, febra Dengue poate provoca valoarea scăzută a tensiunii arteriale. Febra Dengue mai este cunoscută și sub numele depentru că durerile interne pot fi atât de mari încât pacientul are senazația că oasele se rup.În cazurile simple, tratamentul constă doar în administrarea unei cantități mari de lichide, în cele severe, hidratarea se face intravenos.

În 2016 a apărut primul vaccin împotriva virusului Dengue, care este considerat a fi doar parțial eficient, existând riscul unor complicații suplimentare în cazul unei infecții secundare.

Faimoasa are pancreatită și toxiinfecție hepatică

Simona Hapciuc a dezvăluit că se află încă sub observarea atentă a medicilor, însă starea ei de săntate nu este deloc una prea fericită. „ Am fost dispărută o perioadă, deoarece ieri am fost de urgență la spital. După cum v-am spus, la venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simțit foarte rău. Inițial am pus totul pe seama oboselii, dar din păcate ieri am clacat și în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxiintecție hepatică și un sindrom meningial ”, a mai spus Simona Hapciuc.