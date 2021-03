Simona Hapciuc, de urgență la spital. Fosta faimoasă de la Survivor România 2021, probleme de sănătate: ”Am contractat virusul...”

In articol:

Simona Hapciuc se confruntă cu probleme de sănătate după participarea la competiția fenomen Survivor România 2021. Fosta faimoasă a părăsit concursul, acum ceva timp, iar de atunci pare că lucrurile nu stau prea bine pentru ea. Simona are grijă mai multă de sănătatea ei și a mers de urgență la spital, acolo unde a fost supusă la mai multe investigații medicale.

Citeste si: Simona Hapciuc, probleme serioase de sănătate, la scurt timp după ce a ajuns în România! "Am sângerări nazale..."

Tânăra mămică a dispărut pentru ceva timp din mediul online, având un motiv întemeiat: sănătatea, cu care n-a stat tocmai bine. Acum, Simona a făcut câteva declarații referitoare la starea ei de sănătate. Vedeta spune că de la câteva simptome, precum oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, s-a ajuns la pancreatită.

Simona Hapciuc

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Simona Hapciuc a revenit în țară! Faimoasa de la Survivor România 2021, primele declarații: ”Am fost foarte nemulțumită”

De asemenea, medicii spun că este posibil ca Simona Hapciuc să fi contractat un virus în Republica Domincană.

„ Am fost dispărută o perioadă, deoarece ieri am fost de urgență la spital. După cum v-am spus, la venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simțit foarte rău. Inițial am pus totul pe seama oboselii, dar din păcate ieri am clacat și în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxiintecție hepatică și un sindrom meningial.

Am ieșit acum pe semnatură din spital, dar voi continua cu seria investigațiilor. Simptomele mele erau de oboseală, sângerari nazale, dureri foarte mari de cap. Doctorii se tem că am contractat virusul Dengue. Sunt programată la mai mulți medici, sunt sub tratament. La mine s-au agravat simptomele destul de mult. Sindromul meningial de care sunt suspectă am înțeles ca ar fi foarte grav. Dar sunt bine”, a mărturisit Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc, despre Survivor România 2021

” Nu cred că am trăit vreodată o emoție atât de mare, poate doar când l-am născut, dar sinceră să fiu e ca și cum m-aș renaște eu. În momentul acesta realizez că să mă întorc a fost cel mai bun lucru pentru mine. Deși, inițial, eram foarte supărată pe colegii mei și pentru nominalizare, în momentul acesta pot doar să le mulțumesc pentru că m-au trimis lângă Dimitrie.

Simona Hapciuc

Eu am fost foarte nemulțumită deoarece nu mă consideram cea mai slabă din punct de vedere sportiv. Apoi am înțeles că Survivor e un joc de strategie, nu un joc sportiv. Atunci următoarea lor nominalizare, adică Elena, ei chiar au făcut o strategie. Chiar nu simțeau nevoia să țină verigi mai puternice pe acolo”, a spus Simona Hapciuc, acum ceva timp despre Survivor România.