Drama teribilă a Denisei Ionescu! Vedeta a trecut prin momente dureroase: ”Aproape să nu mai deschid ochii”

In articol:

Denisa Ionescu este una dintre cele mai cunoscute dive din showbiz-ul românesc. Dacă toată lumea o știe cu zâmbetul pe buze, în spatele acelui zâmbet se ascunde o adevărată dramă. Vedeta a fost nevoită să treacă prin momente extrem de dificile. Mai exact, Denisa Ionescu a avut de suferit în urma unei operații estetice.

Din spusele sale, din cauza durerilor insuportabile, aceasta nu reușea să doarmă nopțile.

Denisa Ionescu[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Drama lui Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Familia este cea mai de preț comoară pentru Războinic

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

„Ca orice fată la 18 ani, îmi doream ca sânii mei să arate “perfecți”, drept pentru care am ales un doctor recomandat, cu care am făcut prima intervenție de mărire, ce a dat primele semne de nereușită după 6 luni. A urmat de urgență o altă operație, însă nu a rezolvat problemele medicale apărute. Complicațiile nu au întârziat să apară, acestea dezvoltând alte suferințe secundare și o stare psihică fragilă.”, a povestit Denisa Ionescu în cadrul unui interviu.

Medici i-au sugerat să-i fie estirpat unul dintre sâni[Sursa foto: Facebook]

Medicii i-au sugerat să-i fie extirpat unul dintre sâni

De-a lungul timpului, starea se înrăutățise din ce în ce mai mult, iar vedeta a fost nevoită să urmeze alte controale. În urma rezultatelor, medicii i-au dat un verdict destul de dureros. Aceștia i-au recomandat să-i fie estirpat unul dintre sâni.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, dezvăluiri dureroase. Tatăl copilului său i-a cerut să facă avort. „Dacă alegi copilul, o să rămâi singură”

„Medicii esteticieni nu se încumetau să garanteze o rezolvare, în afara unor proceduri extreme, care presupuneau extirparea sânului. E o decizie insuportabil de auzit pentru o fată la 20 de ani, decizie rezultată nu dintr-o boală sau un accident, ci dintr-un moft de a atinge perfecțiunea. După un an foarte, foarte greu, am decis să merg la operație și să îmi mutilez cu bună știință corpul pe care îl supusesem atâtor chinuri, din dorința mea de a-l face “perfect”. Am acceptat condiția pentru că am înțeles că cel mai important era să fiu sănătoasă”, a mai povestit tânăra”, a mai adăugat Denisa Ionescu.