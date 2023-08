Simona Hapciuc face cele mai controversate declarații din viața ei: "Regret că nu am făcut videochat, aș fi avut o viață mult mai ușoară" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Hapciuc este invitată în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde moderatorul provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei.

Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă. Simona Hapciuc și-a adus un mic ajutor, pe Dimitrie, în cazul în care ea nu nimerește coșul.

Simona Hapciuc regretă că nu a făcut videochat

Simona Hapciuc a fost mai sinceră ca niciodată. Vedeta a afirmat că și-ar fi dorit să facă videochat și crede că viața ei s-ar fi schimbat radical. Ne-a explicat motivele pentru care nu a făcut și de ce regretă.

"Provin din mediul din care provin eu, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai deșteaptă și nici cea cu cele mai mari posibilități. Având startul pe care l-am avut în viață, cred că la momentul potrivit, dacă m-aș fi apucat de videochat, aș fi fost mult mai sus acum, aș fi avut o viață mult mai ușoară, poate aș fi fost mult mai realizată, n-aș mai fi avut credite, rate. Într-o țară ca România, videochatul e pentru fete cel puțin, eu îl văd ca pe un ajutor. Eu nu zic toată viața să rămâi la videochat. Eu nu văd videochatul cum îl văd alții. Cred că presiunea psihică e mai mare, decât faptul că îți iei o jucărie și o introduci în tine. Ăsta e adevărul. Eu nu am făcut-o pentru că am crescut cu niște principii care mi se păreau sănătoase, dar acum nu mi se mai par. M-a crescut bunica mea de mică și am fugit de orice domeniu sexualizat. Regret că nu am făcut videochat la 18 ani. Poate îmi găseam sufletul pereche, cine știe.", a declarat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc se gândește să se mute din țară

În urmă cu ceva timp, Simona Hapciuc a luat o hotărâre. Vrea să părăsească țara împreună cu fiul ei și să se mute în Emirate, la fostul ei iubit.

„Este o perioadă în care totul merge foarte lin, foarte bine și sunt prinsă în foarte multe proiecte și primesc din ce în ce mai multe. Am primit inclusiv oportunitatea de a mă muta din țară, de a mă muta împreună cu Dimitrie în Dubai și acum sunt așa puțin nu știu ce să fac, chiar vorbeam puțin mai devreme cu cineva și îi spuneam că trec printr-o perioadă că nu știu ce vreau să fac cu viața mea. Nu știu dacă vreau să rămân în România sau dacă să iau decizia de a pleca în Dubai, în condiția în care eu îmi doream foarte mult să mă mut, să îl cresc pe Dimitrie în altă țară.”, a precizat Simona Hapciuc, la WOWnews.

