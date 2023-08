Irinel Columbeanu nu se aștepta să fie tratat așa de Mr. Pink și de Monica Gabor, când a mers să-și viziteze fiica în America. Gestul celor doi aproape că l-a lăsat fără cuvinte: "Fără resentimente"

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în 2011, iar la acea vreme fetița pe care o au împreună a rămas în grija bărbatului.

Irinel Columbeanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții și a lui Mr. Pink

În 2018, însă, adolescenta a decis să meargă să locuiască în America, alături de mama ei și iubitul acesteia. Anii au trecut, iar fostul afacerist și-a văzut tot mai rar copilul, dată fiind distanța destul de mare dintre ei. Abia cu câteva luni în urmă s-au revăzut, iar momentul a fost unul cu totul special. Atât pentru Irinuca, cât și pentru tatăl ei, care recunoaște că a fost foarte bine primit de fosta lui soție și de Mr. Pink peste Ocean.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au iubit mulți ani la rând, însă în anul 2011 au decis să meargă pe drumuri separate, chiar dacă aveau împreună și o fetiță, pe Irinuca. Monica și-a refăcut viața alături de Mr. Pink și s-a mutat în America, iar de cinci ani o are alături și pe fiica sa, care a decis să părăsească România.

Chiar dacă nu mai locuiesc împreună de multă vreme, Irinel și Irinuca păstrează legătura, iar de curând fostul afacerist a mers peste Ocean ca să o viziteze.

Revederea a fost una emoționantă, mai ales că bărbatul a fost primit foarte bine de Monica Gabor și Mr. Pink. O mărturisește chiar Irinel Columbeanu, care susține că el și fosta soție au șters trecutul cu buretele, iar acum se concentrează doar pe educația fiicei lor.

„Am călătorit destul vara asta, am fost în America, am fost și în Spania. În America, când am fost, eu și Monica ne-am înțeles foarte bine. Timpul vindecă tot. S-a purtat foarte frumos cu mine, atât ea, cât și soțul ei. Fără resentimente…Deloc.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Playtech Știri.

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după cinci ani

După divorțul părinților, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a rămas alături de tatăl ei timp de șapte ani. În anul 2018, Irinuca a decis să meargă să locuiască cu mama ei, iar de atunci nu s-a mai întors în țară. Fostul afacerist a vizitat-o recent și a reușit să-și mai potolească dorul, după o perioadă lungă în care nu s-au putut strânge în brațe.

„Irinuca s-a făcut mare, sunt mândru de ea! Îmi era atât de dor de ea… Irina s-a făcut atât de mare, mi-a părut atât de bine că am reușit să o văd după atâția ani”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru sursa menționată anterior.