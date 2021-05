Simona Hapciuc, noi dezvăluiri despre relația cu tatăl copilului ei: ”El a ales să plece la mama lui, eu să rămân cu copilul. Fiecare a rămas cu cine și-a dorit”

In articol:

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai apreciate ”faimoase” de la Survivor România! Considerată o mamă eroină, Simona a trecut prin multe clipe dificile de-a lungul vieții, însă într-un final fericirea a venit odată cu băiețelul ei, Dimi. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D nu mai are o relație cu tatăl copilului ei.

”Ca sa va raspund la mega-curiozitatea pe care o aveti in legatura cu tatl lui Dimi, daca nu s-a intamplat si-n cazul meu la fel, sa fiu si eu parasita cu un plod in cârcă. Sa stiti ca nu s-a intamplat și am spus chestia asta si cand eram la survivor. Povestea dintre mine si tatl lui Dimi a fost destul de simpla. El a zis: bai, Simo, eu nu vreau copilul...și eu am zis: bai, Ionut, in cazul asta eu nu te mai vreau pe tine. Si intre noi a fost destul de simplu, nu a parasit nimeni pe nimeni, adica fiecare a ales, el a ales să plece la mama lui acasa, iar eu am ales sa raman cu copilul, fiecare a ramas cu ce si-a dorit”, a povestit fosta concurentă de la Survivor România 2021.

Simona Hapciuc, motivul pentru care a fost la Survivor România 2021

”Faimoasa” a ținut să lămurească lucrurile, explicând că ea nu a spus că a mers la Survivor pentru a-i face o casă lui Dimi, căci băiețelul ei avea o casă.

Simona susține că a ales să participe în această competiție pentru a fi un exemplu mamelor, care rămân singure și luptă pentru copiii lor.

”Si doi la mana, vedeti ca incepeti sa confundati personajele, pentru ca eu nu am spus nicipdata ca m-am dus la Survivor ca sa-i fac o casa lui Dimi. Eu am spus că am venit la survivor ca sa-i dovedesc lui Diim ca sunt o femeie puternica, ca desi nu exista un barbat in viata noastra, eu pot sa fiu si femeie, pot sa fiu si barbat, pot sa fiu pentru el si tata. Si ca vreau sa fiu un exemplu de putere pentru toti parintii singuri. Asta a fost motivul pentru care m-am dus eu la Survivor, nu a existat niciodata discutia cu casa. Elena este cea care a spus că s-a dus la Survivor ca sa-si cumpere o casă, la fel si Zanni. Singura casa despre care eu am vorbit este casa de copii pe care vreau s-o fac, care este in plan, pentru care caut si teren”, a mai spus Simona Hapciuc.