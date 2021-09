Simona Hapciuc, poveste cutremurătoare de viață: "Am ajuns să dorm în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi"

In articol:

Simona Hapciuc a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este în prezent. Blondina s-a zbătut mereu să îi ofere fiului ei tot ce își dorește, căci știa cum e să nu poți avea. Recent, invitată într-o emisiune tv, fosta concurentă de la Survivor a mărturisit că nu a avut deloc o situație roz în perioada adolescenței și a ajuns, la un moment dat, chiar să doarmă pe străzi.

Simona Hapciuc, despre dramele copilăriei

Simona Hapciuc a dezvăluit că nu are amintiri frumoase din copilărie, ci dimpotrivă, încearcă să uite toată acea perioadă, care a marcat-o profund. Faimoasa a povestit că mama a părăsit-o la vârsta de 3 ani și nu s-a uitat înapoi, plecând în străinătate să își refacă viața.

După ceva timp, la fel a procedat și tatăl vedetei, care a plecat în Italia, lăsând-o pe Simona în grija bunicilor paterni, la Suceava: "Am fost lăsată la părinții ei, în Iași, apoi am fost furată de tatăl meu, fiind dusă la bunicii paterni, în Suceava, unde am crescut până la 16 ani. A fost o copilărie plină de bătăi, plină de muncă, proveneam dintr-o familie săracă. Tata s-a recăsătorise când eu aveam 6 ani și a plecat cu noua familie în Italia.", a declarat Simona Hapciuc, cu ochii în lacrimi, în cadrul unei apariții televizate.

Simona Hapciuc[Sursa foto: Instagram]

Simona Hapciuc, nevoită să doarmă pe străzi

Adolescența Simonei Hapciuc a fost plină de momente de cumpănă, în care vedeta a trebuit să se descurce singură, căci nu avea cine să îi ofere ajutorul.

Faimoasa a dezvăluit că s-a chinuit din greu să studieze în timp ce muncea să se întrețină și a ajuns să doarmă chiar și pe străzi, trăind doar cu 3 lei pe zi: "Am început să muncesc ca ospătar, mergeam de la 9 seara până la șapte dimineața, dormeam până la 12, apoi mergeam de la 2 la liceu până la 7 seara, când mergeam la muncă. Așa am ținut-o doi ani, apoi m-am lăsat de muncă pentru a învăța pentru Bac. Eu am studiat actoria. Am venit în București, m-am angajat la o cofetărie. M-am bazat pe o verișoară de-a mea, că mă va primi la ea. Mi-a zis să mă descurc, aveam un loc de muncă, dar nu aveam bani de chirie. Așa am ajuns să dorm câteva zile în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi. Mai mâncam resturile de la muncă. Când ploua, stăteam sub pasajul Obor, situația era deplorabilă.", a povestit Simona Hapciuc, în cadrul aceleiași emisiuni.

Fosta concurentă de la Survivor a mărturisit că cea mai grea palmă primită de la viață a fost, însă, vestea că tatăl ei s-a stins, în urma unui accident de muncă. Cu toate că nu avea o relație apropiată cu părintele ei, Simona a declarat că moartea acestuia i-a lăsat un gol imens în suflet și a făcut-o chiar să ajungă într-o stare psihică deplorabilă: "Într-o zi am primit un telefon, cum că tata, care se întorsese între timp cu familia lui din Italia, lucra la acoperișul unei case, și a căzut, a murit pe loc.

Simona Hapciuc[Sursa foto: Instagram]

L-am mai văzut de 4-5 ori până să moară, am dezvolat un atașament foarte mare, simțeam că am și eu un tată, simțeam că o să mă integrez în familia lui. Eram bucuroasă, pentru că știam că ei sunt acolo și pot să merg oricând să îi văd. Când am primit vestea, cred că a fost unul dintre cele mai mari declic-uri pe care le-am simțit vreodată, cred că am luat-o efectiv razna atunci.", a încheiat Simona Hapciuc.