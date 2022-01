Simona Suhoi, supectă de COVID: ”Nu dorm de câteva nopți”! Vedeta suferă de tahicardie și este nevaccinată! EXCLUSIV

In articol:

Simona Suhoi (cunoscută și sub numele de Simona Sensual) traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Ea spune că prezintă simptome de coronavirus și nu mai poate dormi noaptea din cauza unei tuse extrem de severe.

Simona: ”Nu mai am miros”

”Cred că m-a atacat COVID-ul. Mi-am făcut azi dimineață un test rapid însă a ieșit neconcludent. A doua liniuță era ușor neclară, așa că nu pot să spun că sunt pozitivă. Oricum, m-am izolat și urmează să-mi fac un test PCR, să știu cum stau”, a explicat Simona pentru WOWbiz.ro.

Vedeta care a ales să se retragă din showbiz în urmă cu câțiva ani spune că, deși se simte rău, este destul de optimistă și speră să treacă cu bine peste acest moment.

”Nu am dormit de câteva nopți din cauza unei tuse puternice și am început să nu mai am miros. Mirosurile puternice, gen acetonă, încă le simt, însă cafeaua de exemplu, ceva mai puțin. Am dureri de cap și amețeli. Până acum, nu am avut dureri musculare și nici stări de vomă. E posibil să fie doar o răceală mai puternică, mai ales că acum câteva zile am alergat în parc și am transpirat destul de tare”, a mai spus Simona.

De ce nu se vaccinează Simona Sensual?

Pe de altă parte, Simona Suhoi spune că nu s-a vaccinat și nici nu are de gând s-o facă, cel puțin momentan. Ea a dezvăluit că suferă de alergii și are tahicardie, iar medicul de familie i-a recomandat prudență la vaccin.

”Am ceva probleme de sănătate, așa că am ales să nu mă vaccinez. Eu am rămas cu o tahicardie de pe vremea când practicam sport de performanță. Am și un puls destul de crescut, cam 105, atunci când nu fac efort. Așa că momentan nu mă vaccinez. Măcar iau partea bună, dacă am COVID voi face anticorpi și în plus, o să pot călători în afara țării”, a mai spus Simona pentru WOWbiz.ro.

