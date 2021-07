Simona Trașcă a ajuns la Poliție în miez de noapte. Bărbatul, care are o obsesie pentru ea, a amenințat-o cu moartea: ”Eu nu pot să mă apăr”

Simona Trașcă [Sursa foto: Facebook] 19:00, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Simona Trașcă trece prin clipe dificile, după ce admiratorul ei nu renunță sub nicio formă la a-i da târcoale! Fosta asistentă TV se simte încolțită de bărbatul care a dezvoltat o obsesie pentru ea și care, recent, a amenințat-o cu moartea. Blondina și presupusul agresor au fost duși cu duba la secția de Poliție, după ce brăbatul a devenit recalcitrant în prezența oamenilor legii, chemați chiar de vedetă.

Se pare că bărbatul respectiv încearcă de ani buni să fie cu Simona Trașcă și chiar ar avea planuri de căsătorie cu blondina. Doar că Simona nu este de acord cu această idee, dat fiind faptul că nu i-ar fi dat mari speranțe bărbatului. Ei bine, cu două nopți în urmă, vedeta a trecut prin clipe terifiante după ce admiratorul ei i-a trimis un video chiar de lângă mașina ei. Bărbatul a aflat unde stă tânăra și astfel, a convins-o să iasă în față blocului.

„Pe la 20:30, ieri seară, am primit pe Whatsapp o filmare cu mașina mea, care era parcată în fața blocului, de la băiatul care are o obsesie pentru mine de ani de zile. Iar a venit în București și se pare că a găsit unde stau. L-am rugat foarte frumos să plece, i-am zis că vreau să plec și nu pleca de lângă mașină. După vreo 2 ore am chemat poliția”, a mărturisit Simona Trașcă, la un post de televiziune.

Simona Trașcă, amenințată cu moartea

În momentul în care a văzut că bărbatul respectiv devine agresiv, Simona a sesizat autoritățile, care s-au deplasat la fața locului. Indivul a recunoscut că a amenințat-o cu moartea chiar în fața oamenilor legii, după cum a dezvăluit blondina.

„ El a fost agresiv de față cu poliția, deși nu i-am zis nimic, stăteam în spatele polițiștilor. I-am spus: ”Măcar recunoaște în fața polițiștilor că ai spus că mă omori!” și a zis ”Da, recunosc, am spus că te omor și îmi asum”. Au mai chemat încă un echipaj de poliție pentru că era agresiv(...) doar pentru simplul fapt că eu nu vreau să mă întâlnesc cu el, nu vreau să fiu cu el”, a mai povestit Simona.

Atât fosta asitentă de televiziune, cât și individul au fost luați de oamenii legii, unde au dat declarații. „ Ne-au dus pe amândoi la poliție, am dat declarații. Am ajuns acasă la 1 noaptea. Voi încerca și cu siguranță voi obține ordin de protecție. Mi-au spus că dacă aveam ordin de protecție și el îmi făcea chestia asta îl rețineau.(...) E normal să-mi fie frică, sunt femeie. Eu nu pot să mă apăr. El mă amenință cu interlopi, mă amenință cu moartea”, a conchis Simona Trașcă, pentru o emisiune TV.