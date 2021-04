O cunoscută vedetă a fost bătută și sechestrată de fostul iubit! Momentele șocante prin care a trecut

In articol:

Simona Trașcă a fost sechestrată și bătută de fostul partener de viață. Vedeta de televiziune a făcut primele declarații despre momente cumplite prin care a trecut.

Simona Trașcă, bătută și sechestrată

Simona Trașcă este mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, însă nu tot timpul a fost așa.

De-a lungul timpului, vedeta de televiziune a trecut prin momente cumplite cu fostul soț. În ultimul an de căsătorie, partenerul de viață i-a cerut să treacă la religia lui, însă frumoasa blondină nu a fost de acord.

A urmat un proces de divorț extrem de complicat. Ba chiar mai mult, iubitul străin i-a furat copilul, a sechestrat-o și a lovit-o pe Simona.

„ În ultimul an de căsătorie și-a dorit să trec la religia lui, la musulmani, iar eu n-am acceptat, deși făceam tot ce zicea el, mă îmbrăcam ca la ei, totul era ca la carte. Din copilărie l-am iubit și-l iubesc foarte mult pe Dumnezeu. Respect toate religiile, doar o iubesc pe a mea. Asta a fost motivul pentru care am renunțat și am băgat divorț de bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult, tatăl copilului meu. Nu pot să spun ce-mi făcea și cum se comporta cu mine, dar a fost un an foarte greu din viața mea.

Am divorțat de un diplomat, alături de care aveam o casă imensă, piscină, saună, doamne pentru curățenie, șofer și am ajuns la mama acasă. Am fost nevoită să dorm pe saltea până să mă pun pe picioare. Am încercat să divorțez o dată, mi-a furat copilul, am stat nouă luni, fără el, dar a făcut Dumnezeu o minune foarte mare și mi l-am recuperat când nimeni nu mai credea asta”, a declarat Simona Trașcă, în cadrul unei emisiuni tv.