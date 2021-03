Simona Trașcă, dezvăluiri dureroase despre moartea fratelui ei! Vedeta nu a fost lăsată să-și plângă fratele: „A murit chinuit în pușcărie”

In articol:

Deși Simona Trașcă se afișează deseori cu zâmbetul pe buze în fața fanilor, în spatele acestui zâmbet ascunde o dramă. Pierderea fratelui său a lăsat un gol imens în sufletul vedetei, care face față cu greu tragediei care s-a năpăstuit asupra familiei, în urmă cu 7 ani.

În cadrul unui interviu, Simona Trașcă a povestit cu ochii în lacrimi despre moartea fratelui ei. Mai mult, frumoasa divă din showbiz-ul românesc a dezvăluit și despre dependența de substanțe interzise a fratelui. Potrivit spuselor sale, Simona Trașcă a făcut tot ce a putut să-și salveze fratele din patima drogurilor, în ciuda eforturilor sale, aceasta nu a reușit.

„Frate-miu a început să se drogheze în anturaj, noi ne-am prins foarte greu de chestia asta. Atunci nici nu știam de droguri și când îl vedeam amețit, am zis că a băut și el o bere cu băieții pe la părculeț. A fost o luptă foarte grea, oamenii nu înțeleg dacă nu au fost în situația asta că spun că nu am făcut nimic pentru el. Ba da, am făcut tot ce am putut. Eu sunt singura din familie care are sufletul împăcat că știu că am făcut tot. Pe mine mă suna când era oprit într-un magazin că ajunsese la gesturi extreme pentru droguri”.

Simona Trașcă a dezvăluit care este cel mai mare regret al ei

În continuare, Simona Trașcă a dezvăluit că a încercat de foarte multe ori să-l interneze în centre de dezintoxicare, însă tânărul a refuzat. În momentul când tânărul a fost condamnat să stea în spatele gratiilor, atât frumoasa blondină, cât și mama sa au fost nevoite să treacă prin clipe de coșmar. De asemenea, diva le-a recunoscut telespectatorilor care este cel mai mare regret al ei. Mai exact, Simona Trașcă regretă că fratele ei s-a stins din viață în chinuri groaznice în închisoare.

Pentru că era considerat un deținut, autoritățile nu i-ar fi permis familiei să îl ia acasă să-l plângă.

„De multe ori îl internam în spital și speram că se va întâmpla o minune, dar nu mai avea puterea să treacă. Cea mai mare părere de rău este că a murit chinuit în pușcărie și nu am înțeles legea asta de la noi. În momentul în care a murit nici măcar nu ni l-au dat acasă să îl plângem. Ne-au spus că el este încă deținut și nu am avut parte să mai petrec timp cu el decât cât a durat slujba de înmormântare. Nu am fost lăsați la capelă pentru că este încă deținut. Am fost singura care nu s-a dezlipit de el aproape nicio secundă”.