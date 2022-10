Simonei Hapciuc îi este din ce în ce mai greu ca mamă singură! Nu poate pleca deloc de lângă copilul ei. Specialiștii îi sar în ajutor: "Dimi își dorește un erou" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Hapciuc este foarte iubită de public. La fiecare apariție, primește complimente, în primul rând pentru fizicul ei de invidiat, dar și pentru personalitatea plăcută pe care o are. Pe lângă proiectele TV la care ia parte, Simona Hapciuc are și o poveste de viață fabuloasă, pe care mulți nu o cunosc.

Cel mai greu moment al Simonei Hapciuc ca mamă singură

Simona Hapciuc își crește singură băiețelul, pe care îl iubește nespus. În emisiunea Consilier de vedete, de pe canalul de YouTube WOWnews, vedeta ne-a mărturisit că a existat un moemnt în care a fost devastată și și-ar fi dorit o prezență masculină în viața familiei ei.

"Cel mai greu moment a fost când am plecat de lângă Dimitri la niște filmări. De când l-am avut, în trei ani nu am stat nicio secundă despărțiți, mergeam peste tot cu el, a mers la sală cu mine, mergea la muncă cu mine și în momentul în care ne-am despărțit, când m-am văzut în aeroport, după jumătate de oră de când l-am lăsat acasă, am realizat că nu o să îl mai văd un timp și m-am dus în baia aeroportului și am tras un plâns. A fost un șoc pentru mine să realizez că eu plec din țară și nu pot să mă întorc la el peste o oră.", a declarat Simona Hapciuc.

Felicia Akkaya: "O femeie se poate descurca cu orice"

Felicia Akkaya, specialistul nostru în parenting, nu a lăsat lucrurile așa și i-a oferit sfaturi prețioase Simonei. A ajutat-o să înțeleagă că deși este o mamă singură, a știut mereu să suplinească și partea cealaltă. Iată ce i-a mai transmis psihologul blondinei.

"E normal să plângi, să îți fie greu, este îngrozitor să lași copilul în urmă știind că urmează să nu îl mai vezi o perioadă îndelungată, cu atât mai mult cu cât atunci ai fost prezentă în viața lui în fiecare zi. Este un moment important, dar în același timp natural, esențial în dezvoltarea lui. Nu uita că Dimi trece cumva de perioada de grație de un an și jumătate. La trei ani jumătate spre patru își dorește acel erou în viața lui, iar tu ai demonstrat din plin că ești. Ai demonstrat că ești puternică, ai demonstrat că poți să te descurci singură și ai demolat acele mituri prin care trebuie neapărat să avem cu noi o prezență masculină. O femeie se poate descurca cu orice.", a explicat Felicia Akkaya, la Consilier de vedete.

