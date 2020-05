Simptome noi de COVID-19 la copii. Ce trebuie sa stie parintii

In articol:

In paleta destul de larga de manifestari pe care le provoaca noul coronavirus intra acum alte simptome, observate la mai multi copii din Marea Britanie. Acestia par sa fi fost afectati de un soc toxic si s-au simtit atat de rau, incat au fost internati la terapie intensiva. Cel putin unul dintre acestia a avut nevoie de tratament cu oxigenare extracorporala cu membrana (ECMO).

Potrivit ziarului The Guardian, Ministerul Sanatatii de la Londra este atat de alertat de aceste simptome, incat i-a avertizat pe medici sa fie pregatiti daca numarul de cazuri creste si le-a cerut sa trimita la spital orice copil cu astfel de manifestari.

Ministerul Sanatatii, in alerta

Cei mai multi dintre copiii afectati de simptomele neobisnuite au sindromul Kawasaki (sindromul limfo-cutaneo-mucos), o boala autoimună, caracterizata prin vasculita febrila a vaselor medii si mici din organism. Aceasta este principala cauza a bolilor cardiace la copiii sub 18 ani din Marea Britanie. Se estimeaza ca exista 4,5% cazuri la fiecare 100.000 de copii cu varsta sub 18 ani din aceasta tara.

„Aceste cazuri se intampla cand cineva cu sindromul Kawaski are COVID-19 si sufera complicatii”, a spus o sursa din minister pentru The Guardian.

Intr-o scrisoare catre medicii de familie din nordul Londrei, citata de Health Service Journal, conducerea ministerului avertizeaza: „S-a raportat ca in ultimele trei saptamani a fost o crestere aparenta a numarului de copii de toate varstele care s-au prezentat cu o stare inflamatorie multisistemica necesitand terapie intensiva, atat in Londra, cat si in alte regiuni din Marea Britanie.”

„Cazurile au in comun suprapunerea socului toxic si boala Kawasaki cu simptome severe ale COVID-19 la copii. Exista o ingrijorare crescanda cu privire la faptul ca un sindrom inflamator ar fi declansat de Sars-CoV-2 la copiii din Marea Britanie sau ca ar putea fi altceva, inca neidentificat, un patogen infectios asociat cu aceste cazuri”, se mai arata in scrisoarea mentionata.

