Zece zile au fost necesare pentru a stabili numărul angajaţilor infectaţi cu coronavirus. În plus, Oprea afirmă că disciplina în serviciu nu face parte din educaţia profesională a tuturor angajaţilor de la Spitalul Judeţean Suceava. În legătură cu raportarea întârziată a deceselor, Ionel Oprea povesteşte că o angajată i-a spus că nu le-a raportat ”să nu se interpreteze”.

Ionel Oprea a declarat vineri, la Digi 24, că nu a găsit documente sau înscrisuri pentru a răspunde la întrebările procurorilor care cercetează situaţia de la Spitalul Judeţean Suceava.

“Au fost momente în care servicii întregi nu aveau niciun lucrător, pentru că erau bolnavi, sau plecaţi din serviciu, nu veneau. Am avut solicitare de lămuriri oficiale către Parchet şi i-am informat şi pe dânşii, şi am căutat acolo să fundamentăm starea de lucruri, şi nu am avut cum, pentru că nu am găsit documente, nu am găsit înscrisuri, nu am găsit pe nimeni care să spună, da, a fost atunci, îmi amintesc sau nu îmi amintesc. Cu toate că mi se pare incredibil. Nici date despre personalul care era îmbolnăvit, de exemplu, 20 sau 21, pe categorii, nu am găsit. Cu toate că l-am găsit în serviciu pe şeful Runos, acesta nu numai că nu a fost în stare să ne prezinte o situaţie clară, dar nici nu a vrut, a refuzat şi a plecat, şi-a dat demisia. A trebuit să aducem de la Spitalul Militar Sibiu pe şeful de personal de acolo şi în zece zile de abia am reuşit să clarificăm cine, unde este, în ce situaţie se află. A fost incredibil de dificil”, a spus secretarul de stat, precizând că va fi greu de stabilit pentru unele situaţii care a fost realitatea şi ce s-a întâmplat acolo.

“Am mers la condica de decese la Morgă şi nu corespundea cu numărul datelor din sistem. Atunci am constatat un număr 10 sau 11 foi de observaţie care nu fuseseră operate. Mi s-a spus că era vorba despre urgenţe care din UPU au urcat direct în Terapie unde au şi decedat în mai puţin de o zi”, a afirmat Ionel Oprea.

Citeste si: Emmanuel Macron: 11 mai nu va însemna o reîntoarcere la viaţa normală

Citeste si: Mihai Margineanu i-a spus adio verisoarei sale, Clara Margineanu: "Dumnezeu s-o odihneasca"

Citeste si: Ăsta da 1 Mai! Cruduța și-a scos sânii la înaintare. A apărut în cea mai transparentă ținută

El a dat dispoziţie scrisă ca aceste lucruri să fie remediate şi raportate, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

“Cu toate că am dat dispoziţie în scris, când am revenit şi am verificat iarăşi după 20, o parte din ele nu fuseseră introduse în sistem. Doamna de acolo a spus: «Ştiţi, m-am temut să le introduc să nu se interpreteze». Ce să se interpreteze, doamnă? Sunt decese şi trebuie introduse. Disciplina în serviciu nu face parte din educaţia profesională a tuturor de acolo. Deci nişte lucruri elementare, o dispoziţie în scris, luat de cunoştinţă şi totuşi spunea aşa cu seninătate, am considerat că nu e cazul. Sau da, le facem. Păi de ce nu le-aţi făcut? Cine ce interes are să ascundă nişte decese?”, a mai afirmat secretarul de stat.

El a mai explicat că cei de la Terapie Intensivă au omis să întocmească la timp unele documente medicale sau au crezut că este treaba celor de la Boli Infecţioase, dar aceştia nici nu ştiau de cazurile respective.

“Sunt multe lucruri pe care cu toate că am ceva experienţă nu am fost în stare să le înţeleg cauzalitatea. Ce a generat şi de ce. Foile de observaţie întotdeauna sunt înregistrate pe o secţie, în baza prevederilor legale Terapia Intensivă nu poate interna pacienţi şi contracta serviciile. Din această cauză, pacienţii aveau foile pe secţia de Infecţioae pentru că erau Covid. Dar colegii operează în Terapie pe fişe de terapie şi pur şi simplu fiind multe cazuri au omis să întocmească la timp documentele medicale sau au considerat că o să facă treaba asta cei de la Infecţioase, iar cei de la Infecţioase nici nu ştiau de caz, Am dat dispoziţie în scris ca fiecare să întocmească sau să transmită foaia eventual în scris încât documentele acestea să se întocmească la timp de către medicul care a preluat bolnavul indiferent pe ce secţia ar fi”, a mai spus Ionel Oprea.

Vineri, au fost anunţate şase noi decese ale unor pacienţi din judeţul Suceava, persoane care au decedat la începutul lunii aprilie.