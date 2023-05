”Simt că o iau razna” Gina Pistol, la un pas de a ceda, chiar înainte de nuntă. Ce a dus-o pe vedetă la capătul puterilor?

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de șase ani, timp în care au devenit și părinții unei fetițe.

Acum sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă, mai ales pentru transparența lor față de fani.

Gina Pistol, la un pas de a ceda, chiar înainte de nuntă [Sursa foto: Instagram]

Nunta îi dă bătăi de cap Ginei Pistol

Astfel că, continuând în aceeași linie, cu sinceritate la purtător, fosta prezentatoare a apărut acum în mediul online agitată și, în același timp, aproape de capătul puterilor.

Și asta pentru că, spune Gina Pistol, se apropie nunta cu Smiley, iar acest lucru îi dă mari bătăi de cap.

Pentru că-și doresc un eveniment ca la carte, blondina s-a pus deja pe treabă și a înțeles rapid că organizarea unei nunți, la care să participe lumea bună din showbiz, nu este deloc floare la ureche.

Ea spune că toată această tevatură a făcut-o deja să își accentueze starea de… femeie puțin ”dusă”, după cum se autocaracterizează.

În acest sens, când nu știe pe unde să mai scoată cămașa, Gina Pistol s-a arătat curioasă dacă doar ea se află în această situație sau mai toate domnișoarele traversează aceleași etape înainte de nuntă.

„Să stau la în grădină sau să aleg decorațiunile pentru nuntă? Decizii, decizii, decizii… Bine, fie! Merg să aleg decorațiunile… Nu știu alții cum sunt, dar eu de când îmi organizez nunta simt că o iau razna. Spuneți-mi, vă rog, că și voi ați trecut prin aceeași nebunie. Eram eu un pic dusă, dar acum se accentuează!”, a spus vedeta pe InstaStory.

Decizia de a forma o familie și în fața lui Dumnezeu, spun amorezii, a fost luată cu mult în urmă, doar că abia acum, artistul și-a făcut curaj să îi pună pe deget inelul blondinei.

Făcând, ulterior, totul public printr-un video realizat chiar în gradina casei, așa cum s-a întâmplat și când au anunțat că vor avea un copil.

”Tot timpul aceasta a fost răspunsul: că o să vă anunț eu și evident că anunțul nu pot să îl fac singur. Suntem împreună aici și vrem să vă anunțăm că am decis să ne căsătorim.Decizia am luat-o acum doi ani, acum un an și jumătate. Bine că, probabil, noi am luat decizia cu mult timp înainte, dar nu am verbalizat-o… Nu am conștientizat fix momentul acesta, dar uite că suntem după șase ani și jumătate de relație tot împreună, tot acasă”, a spus cântărețul pe YouTube.