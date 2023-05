„Simt să mă închid în cameră, să stau singură” Adelina Pestrițu a vorbit sincer despre asta! Cât de afectată este de toate răutățile din mediul online?!

In articol:

Deși s-ar crede că viața unui creator de conținut din mediul online este una în totalitate roz, iată că lucrurile sunt departe de a fi adevărate. Chiar Adelina Pestrițu a vorbit despre cel mai mare și dificil impediment cu care se poate întâlni un influencer și anume hate-ul.

Adelina Pestrițu, victimă a hate-ului pe rețelele de socializare

Bruneta a recunoscut că trece prin astfel de momente destul de des, însă are norocul unei persoane care este tot timpul alături de ea și o ajută să nu clacheze.

Încă de la începuturi creatorii de conținut s-au bucurat de susținerea fanilor, însă au avut și momente de tristețe din cauza haterilor care au aruncat cu vorbe urâte și descurajatoare. Adelina Pestrițu este una dintre victimele hate-ului gratuit din mediul online și chiar recunoaște că a avut momente în care a simțit să renunțe.

De-a lungul timpului a învățat să nu mai acorde atenție prea mare comentariilor răutăcioase, însă sunt unele situații în care presiunea este atât de mare încât singurul lucru pe care și-l dorește este să se închidă în camera sa și să ia o pauză pentru a-și recăpăta energia.

“Nu înseamnă că nu mă consum în viața de zi cu zi sau nu mă supăr. Am și eu momente în care simt să mă închid în cameră, să stau singură, să îmi pun gândurile la locul lor, să îmi reîncarc bateriile. Câteodată mă mai simt epuizată, sunt om, am trecut prin tot felul de episoade de hate. Hate-ul în cantități foarte mari nu face bine nimănui, nici să îl ofere, nici să îl primească. Eu întotdeauna am fost pe punctul de a-l primi, nu am dat la schimb niciodată același sentiment plin de răutate, de ură. Nu prea înțeleg oamenii care se hrănesc cu asta. Dar mai cedez și eu”, a explicat Adelina Pestrițu pentru ego.ro.

Bruneta este de părere că atunci când stresul și epuizarea își fac simțite prezența în corp este foarte benefică vizita la un specialist. Vedeta este de părere că terapia poate ajuta foarte mult și chiar își sfătuiește urmăritorii să facă acest lucru fără ezitare.

“La un moment dat, se adună niște lucruri, nu neapărat comentariile răutăcioase. Se adună stresul. Fiecare om are frustrări, are supărări, are momente în care se simte mai puțin dispus să înfrunte viața, cu de toate. Bate puțin în retragere, se simte mai slăbit. În momentele respective, cred că este cel mai indicat să mergi la terapie. Terapia te poate pune pe picioare dacă terapeutul este un specialist. Nu te lași pe mâinile oricui. Îți poate da un imbold să depășești episoadele”, a mai spus bruneta.

Adelina Pestrițu ajutată de soțul ei să depășească hate-ul din online

Adelina Pestrițu a recunoscut că are norocul de a avea în viața sa o persoană care o ajută și o susține indiferent de situațiile prin care trece. Bruneta este încurajată de soțul ei, Virgil Șteblea, care o motivează să meargă mereu mai departe.

“El mă calmează, mă pune pe picioare și mă sfătuiește întotdeauna să merg mai departe. Poate că am avut momente în care am simțit că am vrut să renunț, iar el a zis: “Tu știi, totuși, cât de multă putere ai și de ce ar trebui să mergi înainte? Uite, acestea sunt motivele! Ce zici, merită să stai așa, să plângi, să te consumi, să stai în terapii? Sau merită să mergi mai departe pentru că ai o grămadă de bucurii, de avantaje? Sunt oameni care te iubesc, care te așteaptă. Ai un copil care vrea să te vadă fericită. De ce să stai să te consumi pentru toate prostiile?”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu, ajutată de soțul ei să treacă peste hate-ul din online [Sursa foto: Instagram]