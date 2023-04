Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul unei siluete de invidiat. Ce face bruneta pentru a se menține în formă: „Pentru asta fac sport. Mănânc tot felul de prostii. Burgeri, shaorma, dulciuri, beau câteodată și acidulat”

In articol:

Adelina Pestrițu, una dintre cele mai cunoscute infleuncerițe din mediul online, a dezvăluit secretul unei siluete invidiate de multe domnișoare. Bruneta se mândrește cu un corp lipsit de imperfecțiuni și a împărtășit cu admiratoarele sale ce face pentru a se menține într-o formă de zile mari.

Adelina Pestrițu, secretul siluetei sale

Deși este o fană a mâncărurilor nesănătoase, Adelina Pestrițu a știut dintotdeauna ce trebuie să facă pentru a se menține într-o formă perfectă. Vedeta se bucură de o siluetă suplă, însă nu refuză niciodată micile plăceri culinare.

Mai mult decât atât, bruneta a dezvăluit că nu spune nu nici dulciurile și băuturilor acidulate, însă recunoaște că după ce mănâncă astfel de mâncăruri trebuie să depună mai mult efort fizic, pentru a nu acumula kilograme în plus.

“ Să știi că pentru asta fac sport, ca să mănânc tot felul de prostii. Mănânc toate prostiile. Mănânc și dulciuri, mănânc tot ce se poate. Nu cred că fac excepții. Mănânc burgeri, shaorma, dulciuri, beau câteodată și acidulat.

Citeste si: ”Avionul cu care noi trebuia să zburăm a fost lovit de fulger” Larisa Udilă, mărturisiri cutremurătoare despre decizia care i-a schimbat viața- kanald.ro

Citeste si: „L-a privit aruncând geanta cu frățiorul ei cât mai departe în apă”. Filmul uciderii lui Raul, băiețelul român din Belgia- stirileprotv.ro

Cred că dacă ai un echilibru, adică mănânci, îți faci toate poftele, dar mergi la sală, îți faci tratamente corporale, te hidratezi bine, nu are ce să se întâmple. Echilibrul este bun în toate”, a dezvăluit Adelina Pestrițu, pentru ego.ro.

Citește și: Adelina Pestrițu și Zeny au fost externate. Ce diagnostic grav a primit fiica vedetei: „A fost nevoie de oxigen”

Citește și: Adelina Pestrițu, adevărul despre numărul intervențiilor estetice: „De câte ori simt nevoia” De ce a evitat să vorbească public până acum despre acest subiect

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: FOTO Printul William și Rose Hanbury, o nouă întâlnire amoroasă!- radioimpuls.ro

Adelina Pestrițu, fană a ciocolatei

Frumoasa brunetă a recunoscut că nu poate refuza niciodată ciocolata, slăbiciunea ei cea mai mare. Cu toate acestea, are momente când mănâncă doar salată, mai ales în perioadele în care trebuie să filmeze. În acele momente, Adelina Pestrițu mărește frecvența orelor petrecute la sală și numărul tratamentelor pentru a prezenta cea mai bună formă a sa pe ecrane.

“ Ciocolata este demențială, nu cred că aș putea renunța la ea. Nu cred că aș putea să mănânc doar amăruie, vreau să simt gustul adevărat de ciocolată. Am perioade și perioade. Am și perioade când stau doar pe salate, în general, înainte de un spot publicitar. Acolo consider că trebuie să fiu în cea mai bună formă a mea. Renunț la dulce, la fast food, la băuturi acidulate. Măresc frecvența orelor de sport și numărul de tratamente. Așa reușesc să fac față”, a mai spus bruneta.

Adelina Pestrițu [Sursa foto: Instagram]