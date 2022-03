„Simțeam că sunt pe moarte” Lidia Buble și-a îngrijorat fanii după ce a anunțat că s-a îmbolnăvit. Ce probleme are artista

In articol:

Lidia Buble nu se află în cea mai bună formă, însă acest lucru nu o împiedică să le povestească fanilor ei cu ce probleme întâmpină. De câteva zile, artista se confruntă cu o problemă de sănătate care a pus-o în dificultate vreme de două zile.

Este vorba despre o răceală care i-a dat mari bătăi de cap în ultima vreme.

Lidia Buble a apărut în fața fanilor ei cu vocea răgușită și lipsită de energie, mărturisind că de 4 zile se confruntă cu o viroză pentru că vremea caldă din ultimele zile a „păcălit-o” așa cum nu se aștepta. Cântăreața a spus că nu se mai gândea să răcească acum, când temperaturile sunt ma mult decât tolerabile, în condițiile în care toată iarna a avut grijă de ea și nu a răcit.

Lidia Buble își sfătuiește fanii să aibă foarte mare grijă de ei în această perioadă pentru că acum este cel mai periculos.

„Am rezistat toată iarna la frigul ăla nemernic, iar acum când e frumos afară și puteam să-l plimb și eu pe Bubly (cățelul) să-i arăt Bucureștiul, eu sunt cobză.(...) Jeleurile astea au fost prima mea masă în ultimele patru zile, pentru că nu am mâncat absolut nimic, am luat o viroză atât de urâtă, mai urâtă de 10 ori decât COVID, aș putea spune. Am avut COVID, dar nu se compară cu ce am avut acum. În primele două zile efectiv nu am putut să mă ridic din pat, am fost ceva rău de tot, simțeam că sunt pe moarte, la modul cel mai serios.(...) Nu vă lăsați înșelați de vremea asta de afară. Știu că vă tentează să ieșiți mai subțiri îmbrăcați din casă, dar îmbrăcați-vă și protejați-vă că acum e cel mai periculos și luați cel mai repede luați virozele, fix acum în perioada asta.”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

De ce a lipsit Lidia Buble două săptămâni de pe Instagram?

Lidia Buble a pus pe „stop” activitatea de pe Instagram pentru două săptămâni, fără să ofere vreo explicație inițial fanilor ei. Și-a șters toate imaginile de pe contul personal, însă a apărut la distanță de două săptămâni cu un look cu totul nou și o piesă proaspătă.

Se pare că motivul pentru care Lidia Buble a dispărut de pe rețelele de socializare a fost pentru că a avut nevoie de „detoxifiere de la social-media”.