Sindy și Maria Hîngu și-au ales favoriții! Cu ce concurenți de la Survivor România ar rămâne pe o insulă pustie / EXCLUSIV

Maria Hîngu și Sindy [Sursa foto: Captură video ] 18:58, iul 21, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Maria Hîngu și Sindy au luat pe toată lumea prin surprindere cu dezvăluirile făcute în urmă cu puțin timp pentru WOWbiz.ro, în emisiunea online Ștafeta Mixtă.

Cele două au fost provocate să răspundă la o întrebare ușor inconfortabilă: Cu ce concurent de la Survivor România ar vrea să rămână pe o insulă pustie? Răspunsurile lor au fost cu adevărat surprinzătoare.

Maria Hîngu și Sindy [Sursa foto: Captură video ]

Sindy a avut două opțiuni: Marius Crăciun și Andrei Dascălu

Blondina nu s-a putut să se rezume doar la un singur concurent, așa că nu ar deranja-o nici compania lui Marius Crăciun sau a lui Andrei Dascălu pe o insulă pustie. Doar că în cazul lui Andrei lucrurile stau puțin diferit. Sindy spune că ar vrea să rămână cu el pe insulă doar dacă nu ar fi fost să-l cunoască înainte, căci acum îl vede doar ca pe un prieten.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Roxana Ghiță, dezvăluiri incendiare despre viața amoroasă! Fosta Faimoasă vrea mai mulți iubiți?! „Mi-aș dori să...”

„Marius are un plus pentru că a făcut arte martiale, ca inatilme e ok, e inteligent, e frumos, e drăgut. As rămâne cu el în Republica Dominicană. (…) Dacă ar fi să nu îl cunosc pe Andrei, mi se pare un bărbat atrăgător. Este luptător si asta imi place foarte mult, are inaltime. As ramane si cu el in Republica Dominicană”, a declarat Sindy la Ștafeta Mixtă.

Maria Hîngu l-a ales pe Andrei Dascălu: „Se încadrează ca înâlțime, dar e prea cuminte”

Maria Hîngu spune că nu prea a avut opțiuni, așa că i-a rămas doar Andrei Dascălu care este destul de înalt pentru ea. Iar dacă are toate calitățile fizice, fosta Războinică spune că nu se încadrează din punct de vedere al comunicării. Ea nu crede că ar avea ce să vorbească cu el pentru că este mult prea calm și prea cuminte.

Citeste si: Adevărul despre postura Elenei Marin! Fetele de la Survivor România au dat cărțile pe față: „Are o problemă la...”

„Dintre toti Războinicii, Andrei e singurul care se incadrează ca inaltime. Ca fizic, arata foarte bine, nu e nici prea gras nici prea slab. El are o constructie a corpului foarte bună, ca fizic are toate calitatile. Psihologic si emotional e un bărbat foarte atent, merge. Dar e prea calm, e prea cuminte. N-as ramane pe o insulă pustie cu el. Ca si cuplu, e prea linistit. Sa ramanem ca prieteni ar fi o liniste toala, as vorbi cu cucii si din cand in cand cu Andrei”, a spus Maria Hîngu pentru WOWbiz.ro.